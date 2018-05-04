Yaralamadan 3 Yıl Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Yaralamadan 3 Yıl Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Samsun’da adam yaralama suçundan yargılandığı mahkemece 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralamadan 3 Yıl Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da adam yaralama suçundan yargılandığı mahkemece 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, adam yaralama suçundan yargılandığı mahkemece 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Adem M.'yi (41) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Adem M., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine konuldu. - SAMSUN

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