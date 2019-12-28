Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2)
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Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2)

TUTUKLANDIKonya Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettikten sonra bir kişiyi bacaklarından vuran, bir taksi durağına da ateş açan ve bindiği minibüste yakalanan Yasin Karabulut (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:10
Yaralama ve iş yeri kurşunlama şüphelisi cezaevi firarisi minibüste yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Konya Seydişehir Açık Cezaevi'nden firar ettikten sonra bir kişiyi bacaklarından vuran, bir taksi durağına da ateş açan ve bindiği minibüste yakalanan Yasin Karabulut (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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