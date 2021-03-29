Yaralama şüphelisi 5 kişi, polis aracına çarpınca yakalandı (2)
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Yaralama şüphelisi 5 kişi, polis aracına çarpınca yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN - Haberler | Güncel
Yaralama şüphelisi 5 kişi, polis aracına çarpınca yakalandı (2)

alacak nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralanan Orhan K. (18) ile Mehmet G. (23), hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

alacak nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralanan Orhan K. (18) ile Mehmet G. (23), hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Olayın ardından kovalamaca sonucu yakalanan Caner T. (24), Serkan G. (24), Caner Ç. (19), Selim E. (18) ve Mehmet Ö. (18) bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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