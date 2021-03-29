Yaralama şüphelisi 5 kişi, polis aracına çarpınca yakalandı (2)

alacak nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralanan Orhan K. (18) ile Mehmet G. (23), hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.