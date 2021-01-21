Yaraladıkları yavru domuzu av köpeklerine parçalatan avcılara 17 bin 561 lira ceza
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Yaraladıkları yavru domuzu av köpeklerine parçalatan avcılara 17 bin 561 lira ceza

21.01.2021 11:08 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:13
Yaraladıkları yavru domuzu av köpeklerine parçalatan avcılara 17 bin 561 lira ceza

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde bir grup avcı gencin tüfekle vurup, yaraladıkları yavru domuzu köpek sürüsüne parçalatma anları tepki toplamıştı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde bir grup avcı gencin tüfekle vurup, yaraladıkları yavru domuzu köpek sürüsüne parçalatma anları tepki toplamıştı. Görüntülerde domuzun inleme seslerine karşı seyirci kalan 4 kişiye toplam 17 bin 561 lira ceza kesildi.

Olay, Buldan ilçesinde Kurudere ile Kaşıkçı Mahalleleri arasındaki karayolunda, geçen 4 Ocak'ta  meydana geldi. Bir grup avcı genç, arazide gördükleri bir yaban domuzu yavrusunu tüfekle yaraladı. Avcı gençler, yaralı olarak yakalayıp arka ayaklarını bağladıkları yavru domuza, yanlarındaki 10 av köpeğini saldırttı. Karayolu üzerinde yaşanan olayda avcılar, köpek sürüsünün saldırdığı yavru domuzun inlediği anları da cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüleri çeken kişinin aynı zamanda "Hayvana can çekiştirmeyin, öldürün hayvanı" demesi de dikkat çekti. Avcıların yavru domuzun inlemeleri karşısında umursamaz davranışlarda bulunması, görenleri hayrete düşürdü. Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Görüntülerde tespit edilen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 4 bin 132'şer lira ile 1 kişiye de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana eziyet ve işkence yapmak suçundan bin 33 lira olmak üzere toplam 17 bin 561 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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