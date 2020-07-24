Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdüğü iddia edilen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk namaz! Canlı olarak aktarıyoruz...

Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdüğü iddia edilen saldırganın ifadesi ortaya çıktı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, bir evin bahçesindeki 'Goldi' isimli köpeği bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan, bir gün sonra bu kez köpeği bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Sinan A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdüğü iddia edilen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
24.07.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:03
HATAY'ın Samandağ ilçesinde, bir evin bahçesindeki 'Goldi' isimli köpeği bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan, bir gün sonra bu kez köpeği bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Sinan A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Sinan A., "Goldi yanımdaki köpeğime saldırdı, kucağıma alıp köpeğimi kurtardım. Alkolün etkisiyle evden bıçak alıp, döndükten sonra 2-3 darbe attım" dedi. Sinan A. köpeğin ikinci kez bıçakladığı iddialarını ise reddetti.

Olay, ilçeye bağlı Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Randa ailesinin, evlerinin bahçesinde beslediği Golden Retriever cinsi köpekleri Goldi, 19 Temmuz günü saat 01.30 sıralarında alkollü olduğu öne sürülen Sinan A. tarafından bıçaklandı. Nejdet Randa, köpeğin inlemelerini duyup, dışarı çıktı. Köpeğinin bıçaklandığını gören Randa ile Sinan A. arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüşürken, ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Sinan A.'yı gözaltına aldı. Yoldan geçerken tesadüfen gördüğü köpeği bıçakladığı belirlenen Sinan A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bir gün sonra aile sabah kalktığında köpeği ikinci kez bıçaklanmış olarak buldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen köpek, veteriner hekim tarafından ameliyata alındı. Ancak bıçak darbelerinin akciğere verdiği hasar nedeniyle köpek kurtarılamadı.Randa ailesinin, köpeği ikinci kez bıçakladığını iddia edip, hakkında şikayetçi olduğu Sinan A. yeniden gözaltına alındı. Sinan A. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla salıverildi.SOSYAL MEDYADA YOĞUN TEPKİ Goldi'nin bıçaklanarak öldürülmesi sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, ikinci kez serbest kalan Sinan A.'nın tutuklanması için çağrıda bulundu. Bir kullanıcı ise, Sinan A. ile yaptığı konuşmayı paylaştı. Sosyal medya kullanıcısının yazdıklarına, 'Ben bıçakladım, hayırdır' cevabı veren Sinan A.'nın, 'Neden yaptığı' sorulunca, 'Fazla merak başa bela getirir sana anlatana sor bence' cevabı tepkileri daha da artırdı. İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Randa ailesini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında işlem başlatılan ve köpeğin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle de adli işlemlerin sürdüğü Sinan A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sinan A., kendisine ait köpekle akşam saatlerinde yürüyüşe çıktığında Randa ailesinin köpeğinin saldırısına uğradığını öne sürdü. Sinan A.'nın, "Köpeğimi gezdirmeye çıkmıştım. Nejdet Randa'nın köpeği bana ve köpeğime saldırdı. Köpeğimi kucağıma aldım. Kurtulduktan sonra alkolün etkisiyle eve gittim. Mutfaktan ekmek bıçağını ile evdeki kelebek bıçağı da yanıma aldım. Köpeğe 2-3 bıçak darbesi attım. Arbede yaşandı, gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra bıçaklamadım" dediği öğrenildi. Sinan A., tutuksuz olarak yargılanacak.


- Hatay

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı Politika
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak Güncel
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak Ekonomi
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Güncel
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu Güncel
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı! Belirlenen alanlar dolunca girişler durduruldu
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Herkesin konuştuğu videodaki dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yerini aldı
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Türkiye için tarihi gün! Ayasofya'da saflar tutulmaya başlandı
Türkiye için tarihi gün! Ayasofya'da saflar tutulmaya başlandı
İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi
İstanbul'da tarihi anlar! Ayasofya Camii civarındaki kalabalık havadan görüntülendi
Ali Babacan'dan 'Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?' sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim
Ali Babacan'dan "Ayasofya ile ilgili size davet geldi mi?" sorusuna yanıt: Bana davet gelmedi, gelseydi giderdim
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Yeni sosyal medya düzenlemesi ne gibi değişiklikler getiriyor? İşte tüm ayrıntılar
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Lucescu'nun imzası, Dinamo Kiev taraftarlarını çılgına çevirdi: Haysiyetlerini yitirdiler, tüm kulüp çalışanları istifa etsin
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Beren Saat Hande Erçel Şeyma Subaşı Huysuz Virjin
Spor Can Bartu Okan Buruk Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Koray Gençerler
Daha Fazla Muğla Fransa Beşiktaş Ayasofya
Şu an buradasınız: Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdüğü iddia edilen saldırganın ifadesi ortaya çıktı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 13:10:18. #1.14#
title