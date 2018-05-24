Yaptırımların Rus Ekonomisindeki Etkisi Artıyor

ST. PETERSBURG (AA) – Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, ABD tarafından uygulamaya konulan son kısıtlamalar nedeniyle, yaptırımların Rus ekonomisindeki etkisinin arttığını belirterek, "Önceki tahminlerimize göre yaptırımların Rus ekonomisine negatif etkisi yüzde 0,2-0,3'lük bir büyüme oranıydı. Son yaptırım dalgası nedeniyle bu oran yüzde 0,5'e çıktı." dedi.

Kudrin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen "Rusya'nın Büyüme Potansiyeli" adlı oturumda yaptığı değerlendirmelerde, dış siyasette yaşanan gelişmeler nedeniyle ekonomik kalkınma planlarının etkilendiğini söyledi.

ABD'nin uygulamaya son olarak koyduğu kısıtlayıcı adımlar öncesinde, yaptırımların Rus ekonomisine etkisinin azalma eğilimine girdiğine işaret eden Kudrin, "Önceki tahminlerimize göre yaptırımların Rus ekonomisine negatif etkisi yüzde 0,2-0,3'lük bir büyüme oranıydı. Son yaptırım dalgası nedeniyle bu oran yüzde 0,5'e çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarının yükselmesi sayesinde, Rusya'nın rezervlerinden harcama yapılmayacağını belirten Kudrin, "Petrol fiyatları 2-3 yıl içerisinde varil başına tekrar 50 dolar seviyesine düşebilir. Bu büyük bir risk." dedi.

ABD Hazine Bakanlığı, Gazprom Başkanı Aleksey Miller, VTB Başkanı Andrey Kostin, Rusal Başkanı Oleg Deripaska gibi isimler başta olmak üzere, çok sayıda Rus yetkiliye, iş adamına ve şirkete yönelik yaptırım kararı almıştı.