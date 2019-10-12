12.10.2019 21:10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yaptırımlardan korkacak olsak biz burada bu harekatı başlatmazdık. Bu bizim için hayati derecede ulusal güvenlik meselesi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özel bir yayın kuruluşuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin yaptırım uygulama ihtimalinin sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, olumsuz bir adım olması durumunda bunun mütekabiliyet gereği tam karşılığının verileceğinin altını çizerek, "Burada önemli olan, müttefikimizin terör örgütünün yanında olmamasıdır. Türkiye ekonomisi de geçmişten bu yana çok şoklar yaşadı. Tarihimizde, derin şeyler, ama hepsinden daha güçlenerek çıktık biz ve şu anda da hiçbir ülkenin ya da ülkelerin Türkiye ekonomisini öyle kitleme, kapama, felakete uğratma gücü de yok ve biz toplum olarak da Türkiye olarak da zaten aldığımız tedbirlerle, son saldırılar karşısında hepsi de zararlı çıktı. Özellikle döviz kuru konusunda Türkiye'ye saldıranların hepsi bu işten çok zarar; maddi olarak çok zarar ederek çıktılar. Dolayısıyla biz bu tür yaptırımlar ya da tehditler yerine herkesin sözünü tutarak, buradaki sorunu çözmemiz lazım" dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör, Suriye'nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğü, siyasi çözüm, aynı şekilde bölgenin istikrarı, barışı ve göçmenlerin geri dönmesi de dahil işin birçok boyutu var. Bunlara odaklanmamız lazım. Yoksa yaptırımlardan korkacak olsak biz burada bu harekatı başlatmazdık. Bu bizim için hayati derecede ulusal güvenlik meselesi."

"BU TERÖRİSTLERİ ELYSEE SARAYI'NDA AĞIRLAYAN MACRON, BEN DEĞİLİM"

Bakan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından AB ülkelerinin ve Batı'nın tavrını da değerlendirdi. Çavuşoğlu, "Şimdi Fırat'ın doğusundan gelen bize yönelik tehdit daha fazla. İşte gördünüz ayrım yapmaksızın sivillere yönelik saldırı yapıyorlar ve 8 tane sivil burada şehit oldu ve bunlardan 5-6 tanesi çocuk, bir tanesi bebek. Bunlar bebek katili. Peki nedir? Ben size söyleyeyim; çünkü AB içinde bazı ülkeler, özellikle de Fransa bu terör örgütüne destek veriyor. Ama bu terör örgütüyle beraber Suriye'nin bu bölgesini bölmek ve onlara sözde bir devlet yaratmak amacı güdüyorlardı. Şimdi biz bu planı bozduk. Şimdi bu büyük bir plan, planı bozunca tabii çok rahatsız oldular. Tabii Avrupa içinde, AB içinde bir dayanışma var. Türkiye şimdi Rum kesimi gibi Yunanistan gibi, kategorik olarak Türkiye'ye karşı olanlar var. Ama diğer ülkeler, tabii konsensüsü bozmamak için, bozmaya çalışanlara baskı yapıyorlar, görüyoruz ama özellikle Fransa gibi ülkelerin başını çektiği bir burada bölme harekatı vardı. Bu büyük plan bozulduğu için tepki göstermeleri de normal. Çünkü bu teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırlayan Macron, ben değilim." şeklinde konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEDE DE KESİNLİKLE TEREDDÜT ETMEYİZ"

Almanya'da silah ambargosunun yeniden gündeme gelmesi durumunda Türkiye'nin nasıl bir tutum içinde bulunacağının sorulması üzerine değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bu bizim için hayati bir mesele ve ulusal güvenlik meselesi, beka meselesi. Yani kim ne yaparsa yapsın, ister silah ambargosu, ister başka şeyler, bu ancak bizi güçlendirir, biz 15 sene önce sadece ihtiyacımızın yüzde 20'sini üretiyorduk, şimdi yüzde 70'in üzerine çıktık, bu ancak bizi güçlendirir. Ben; o silah ambargosu uygulayacak, diğeri bunu söyleyecek diye benim yanı başımdaki tehdidi yok etmezsem, berteraf etmezsem ileride beni daha fazla, büyük bir tehlike bekler" dedi.

Çavuşoğlu, "Biz tek başımıza da kalsak, ambargo da uygulasalar, ne yaparlarsa yapsınlar, bizim mücadelemiz terör örgütüyle ve terör örgütüyle mücadelede de kesinlikle tereddüt etmeyiz" ifadesini kullandı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA