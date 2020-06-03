Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolcuğa çıkınca olanlar oldu
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Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolcuğa çıkınca olanlar oldu

Yaptırdığı korona test sonucunu beklemeden İstanbul'dan Diyarbakır'a doğru yolcu otobüsüyle yolan çıkan ve yolda test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenilen kadın, Sakarya'da hastaneye kaldırıldı.

Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolcuğa çıkınca olanlar oldu
03.06.2020 21:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:29

Yaptırdığı korona test sonucunu beklemeden İstanbul'dan Diyarbakır'a doğru yolcu otobüsüyle yolan çıkan ve yolda test sonuçlarının pozitif olduğu öğrenilen kadın, Sakarya'da hastaneye kaldırıldı. Yoluna devam eden otobüs ise Bolu'da karantinaya alınacak.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan S.Ç. isimli yaşlı kadın 2 gün önce korona virüs testi yaptırdı. Test sonuçları henüz çıkmayan kadın, memleketi Diyarbakır'a gitmek için bilet aldı. İstanbul'dan hareket eden otobüse binen kadının test sonuçları yolculuğu esnasında doktoru tarafından kendisine aktarıldı. Yolda panikleyen kadın durumu muavine bildirince, Diyarbakır'a gitmekte olan yolcu otobüsü Sakarya'da durdu.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen kadın karantina altına alınırken, yolcu otobüsü ise tekrardan hareket etti. Durumun bildirilmesi üzerine otobüsün Bolu'da durdurularak karantinaya alınacağı öğrenilirken, kadının hastanede tedavisi sürüyor.

Otobüs muavini ise, "Virüs testi pozitif çıkan kadın beni öptü, bahşişte verdi. Korona virüs testi pozitif çıktı teyzenin, İstanbul'dan Diyarbakır'a gideceğim. 2 çocuğum var ben onların yanına gideceğim belki benim de testim pozitiftir" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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