Yaptırdığı binayı kontrol etmeye geldi, canından oluyordu
Yaptırdığı binayı kontrol etmeye geldi, canından oluyordu, Binayı incelemeye giden adama beton mikseri çarptı Bursa'nın İnegöl İlçesi meydana gelen olayda inşaatını incelerken beton mikserinin çarptığı adam, birinci kattan düşerek yaralandı.
FATİH, İSTANBUL (İHA) - Yaptırdığı binayı kontrol etmeye geldi, canından oluyordu,
Binayı incelemeye giden adama beton mikseri çarptı
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesi meydana gelen olayda inşaatını incelerken beton mikserinin çarptığı adam, birinci kattan düşerek yaralandı.
Olay Fatih mahallesi Öğüt Sokakta bulunan 3 katlı inşaatta meydana geldi. Haydar Keleş(61), yapımı devam eden binanın inşaatını incelemeye gitti. İnşaatın birinci katına bina sahibine manevra yapan beton mikserinin hortumu çarptı. Dengesini kaybeden adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.