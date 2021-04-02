Yaptırdığı barınakta felçli can dostların yaşama tutunması için mücadele ediyor
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Yaptırdığı barınakta felçli can dostların yaşama tutunması için mücadele ediyor

Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel
Yaptırdığı barınakta felçli can dostların yaşama tutunması için mücadele ediyor

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, kendi imkanları ve dernek bağışçılarının yardımlarıyla yaptırdığı barınakta sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve hasta hayvanların yaşama tutunması için mücadele veriyor.

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, kendi imkanları ve dernek bağışçılarının yardımlarıyla yaptırdığı barınakta sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve hasta hayvanların yaşama tutunması için mücadele veriyor.

Başkentte 8 yıldır sokak hayvanlarını besleyen Özgünlü, 2 yıl önce sokakta yaşamakta zorlanan hayvanlara bir yaşam alanı yapmak için harekete geçti. Özgünlü, kendi imkanları ve dernek bağışçılarının desteğiyle Gölbaşı ilçesinde "Yaşa Pati Yaşam Alanı" adıyla bir barınak yaptırdı.

Özgünlü, yaklaşık 6 ay önce yapımına başlanan barınağın çalışmalarının hala devam ettiğini, burada 163 köpeğe baktıklarını, bunlardan 20'sinin felçli olduğunu belirtti.

Sokağa bırakamadıkları canlar için sıcak yuva sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Özgünlü, "Kendi projemi çizip uyguladım. Daha sonra dernekteki bağışçılarımızla bu alanı inşa ettik. Onların destekleri ile de hayvanlara bakmaya çalışıyoruz. Şu an 25'e yakın yuva var, hepsi 5 köpeklik. Sabah 08.00'de yuvaları açılıyor, mamaları veriliyor, oyun alanlarına çıkıyorlar, akşam saat 17.00'ye kadar oynuyorlar, 17.30'da da yemekleri veriliyor, yuvaların kapıları kapatılıyor ve uyumaya geçiyorlar. Gün içinde 3 bakıcımız devamlı canların temizlikleri ve oyunlarıyla ilgileniyorlar. Tedaviye gitmesi gereken hayvanları tedaviye gönderiyoruz." dedi.

Özgünlü, barınağa zaman zaman başka şehirlerden hayvanların da getirildiğini ve bunların tedavisiyle ilgilendiklerini anlattı. Hayvanları Koruma Yasası'nın bir an önce çıkmasını beklediklerini dile getiren Özgünlü, "Bu kadar cana kendi imkanlarımızla değil de devletin barınaklarında bakabilsek, hepimiz gönüllü olarak gidip oralarda bir şeyler yapabilsek, dileğimiz bu." ifadesini kullandı.

Özgünlü, özellikle felçli hayvanların bakıma muhtaç olduklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Babam felç geçirdikten sonra felçli bir canın ne kadar çok zorlandığına kendim şahit oldum. Bizlere ne kadar ihtiyaç duyduklarını o zaman fark ettim. Engelli can görür görmez ona sahip çıkma isteği duyuyorum. Babam nasılsa onlar da öyle benim için. Onlar da yürümek istiyor yürüyemiyor, biz de onlar için yürüteçler yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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