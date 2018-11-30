AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yücel Yılmaz, "Milletimize, 2024'e kadar bu sorunları çözeceğimize dair söz veriyoruz. Bu şehir de yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Karesi'de vadettiğimiz her şeyi yaptık. Çok söz vereceğiz, hepsini de yerine getireceğiz." dedi.

Yılmaz, kente gelişinde Değirmen Boğazı mevkisinde kalabalık bir partili grup tarafından karşılandı.

Vatandaşlara seslenen Yılmaz, 31 Mart'taki seçimin ardından Balıkesir'i şaha kaldıracaklarını söyledi.

Yılmaz, 5 yıl önce Karesi ilçesinin kendilerine emanet edildiğini, şimdi de Balıkesir Büyükşehir Belediyesine talip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Balıkesir, şaha kalkacak, sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinen bir şehir olacak. Çok güzel projeler hazırladık. Çalınmadık kapı, bilinmedik sorun kalmaması lazım. Bu işleri yaparken, kültür belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve katılım belediyeciliği ile yapacağız. Mahalle temsilcilerimizden aldığımız haberleri, sorunları ve tespitleri hep beraber gerginlik, sorun, sıkıntı kalmayacak şekilde araştırıyoruz. Bu sorunların çözüm önerilerini de sizlerden alıyoruz. Milletimize, 2024'e kadar bu sorunları çözeceğimize dair söz veriyoruz. Bu şehir de yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Karesi'de vadettiğimiz her şeyi yaptık. Çok söz vereceğiz, hepsini de yerine getireceğiz."