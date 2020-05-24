Yaptıkları tatlıyı torunlarına götürerek bayramlarını kutladılar İZMİT'te, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 65 yaş ve üzerindeki kişilere verilen izinle sokağa çıkan Aysel (67) ve İbrahim Gitgel (68) çifti, torunlarına yaptıkları tatlıyı götürerek bayramlarını kutladı.

İZMİT'te, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 65 yaş ve üzerindeki kişilere verilen izinle sokağa çıkan Aysel (67) ve İbrahim Gitgel (68) çifti, torunlarına yaptıkları tatlıyı götürerek bayramlarını kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişiler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde verilen izinle sokağa çıktı. İzmit sokaklarında gezintiye çıkan 65 yaş üzeri vatandaşlar, hem günler sonra sokakta olmanın keyfini çıkardı hem de birbirleriyle bayramlaştı. Bazı kişilerin, cep telefonu aracılığıyla yakınlarıyla görüntülü konuşarak bayramlaştığı görüldü.

TORUNLARINA TATLI GÖTÜRÜP, BAYRAMLAŞTILARVerilen izin kapsamında sokağa çıkan Aysel ve İbrahim Gitgel, evde yaptıkları tatlıyı torunları Berk ve Beyza'nın yaşadığı eve götürerek bayramlarını kutladı. Eve geldikleri sırada torunlarını cep telefonlarıyla arayan Gitgel çifti, balkona çıkan torunlarına el sallayarak bayramlarını kutladı. Yaptıkları tatlıyı kapı önünde torunlarına teslim eden Aysel ve İbrahim Gitgel daha sonra evlerine geri döndü.Yaşanılan salgın döneminde insanların en değerli hazinenin sağlık olduğunu öğrendiğini ifade eden Aysel Gitgel, "Geçmiş yıllarda onlar bizim kapımıza geliyordu, şimdi biz onların kapısına geldik. Bu zorlu süreçte başka çaremiz yoktu, onlar çıkamayacağına göre biz çıktık. Küçük torunum benden trileçe istemişti. Tabii ki yaparım dedim ve getirdim. Şu anda balkona çıktılar bayramlaştık. Karşıdan karşıya el sallayarak da olsa hasret giderdik. Biraz sonra da ben tatlıyı teslim edip evime döneceğim" dedi."UZAKTAN DA OLSA GÖRMEK İÇİN GELDİK"

Salgın döneminde evde kaldıkları süre boyunca torunlarını özlediklerini söyleyen İbrahim Gitdel ise, "Başımızda kötü bir bela var. İnşallah bu beladan yakın zamanda kurtulacağız ve daha güzel günler göreceğiz. Torun çok tatlı bir olay, onları çok seviyoruz. Mecburen uzaktan da olsa onları görmek için geldik" diye konuştu.

Kaynak: DHA