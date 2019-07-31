YAPTIKLARI TANITIM FİLMİ KURBANLIK SATIŞLARINI ARTTIRDI

Avcılar'da bulunan, kurbanlık hayvan satış ve kesim alanı işletmecisi Erkan Değirmenci, sosyal medya üzerinde yaptırmış olduğu tanıtım filmiyle hayvan satışlarında olumlu dönüşler olduğunu belirtti.Avcılar Bahçeşehir Viyadük altında bulunan kurbanlık hayvan satış ve kesim alanı diğer alanlara göre bir farklılığa sahip. Alanın işletmeciliğini yapan Erkan Değirmenci, kurban pazarını ve kurbanlıkları anlatan tanıtım filmi çektirdi. Anadolu'nun çeşitli illerinden hayvanların bulunduğu kurban pazarında Kurban Bayramının dördüncü gününe kadar kesimlerin devam edeceği öğrenildi.

"İSTANBUL'UN EN BÜYÜK HAYVANI"

Hayvan pazarına Erzurum'dan gelen İbrahim Aydın, "Hayvanın ismi paşa. Erzurum'dan geldi. Hınıs'tan geldi. İstanbul'un en büyük hayvanı. Bunun fiyatı 35 bin TL. Hayvan 1 ton 440 kilo. Ağa gelirse bir pazarlık yaparız." dedi.

"3 BİN-3 BİN 500 CİVARINDA BÜYÜKBAŞ MEVCUT"

İşletme sahibi Erkan Değirmenci, "100'ün üzerinde çadır sayımız var. 3bin- 3 bin 500 civarında büyükbaş hayvanlarımız çadırlarımızda mevcut. Bir kısmı satıldı diğer kısmı da şuanda kendilerini almak isteyen müşterilerini beklemekte. 2 bin-2 bin 500 civarında da küçükbaş kurbanlıklarımız burada mevcuttur. İki tane İstanbul'un en kapsamlı, en donanımlı kesimhanesine sahibiz alanımızda. Büyükbaş kurbanlıklarımızın 8 pay ederek 600 TL, kemik ve et olarak ayırıp, terazilerde tartılarak, hisseler eşit bir şekilde, kimsenin hakkı kimseye geçmeyecek şekilde de bin 100 TL." ifadelerini kullandı.

"GÜNÜMÜZDE SOSYAL MEDYA ÇOK KULLANILIYOR"

Değirmenci, "Bütün sektörlerde olduğu gibi insanların ekmek parasını kazanma noktasında kendilerine farklı farklı icatlar. Bir arkadaşımız da hayvanın kilosu, yaşı, nerede beslendi, nereden geldiği noktasında böyle bir çalışma yapmak istediğini bize beyan ettiğinde, kendisine bir masa uygun gördük. Arkadaşımızın işi tamamen hayvan sahipleri ve çadır sahipleriyle ilgiliydi. Bize de 'Sizin yapmış olduğunuz bu güzellik karşısında ben size ne yapabilirim' diye sorduğunda biz de 'yapabiliyorsanız öyle bir güzellik yapın' dedik, yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tanıtım filmi sonrasında muhakkak geri dönüş oldu. Zaten İstanbul'da alanlar kısıtlı. Kısıtlı olması münasebetiyle de, günümüzde sosyal medya çok revaçta, çok da kullanılıyor. Sosyal medya üzerinden yapılması münasebetiyle de olumlu çok dönüşler oldu." diye konuştu.

KURBANLIK PAZARLIKLARI SÜRÜYOR

Kurbanlık satın almaya gelen Bekir Kaplan, "Canlı kilo aldık. Yaklaşık 400-450 kilo geliyor. 13- 14 bin TL'ye geliyor. İki tane aldık. Bir tanesi de 500 kilo falan gelir. O da yaklaşık 17 bin TL geliyor. İki tane aldık hayırlısı olsun inşallah. Allah kabul etsin. 14 kişiyiz." şeklinde konuştu.

Hayvan sahibi Aydın Eker, "Siftahımızı yaptık Allah'a şükür. Bugün altıncı hayvanımızı verdik. Eşimiz dostumuz yabancı değil. 25 hayvan getirdik. Ümidimiz yüksek. Geçen sene de buradaydık bu sene de buradayız." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kurban Satış ve kesim alanı genel görüntü

-Kurban pazarından detaylar

-35 Bin TL'lik kurbanlık Paşa'dan detaylar ve sahibiyle Röp

-Kurbanlardan detaylar

-İşletme sahibi Erkan Değirmenci Röp

-Pazarlık yapanlardan detay

-Tanıtım Filmi





Kaynak: DHA