Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
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Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar

17.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:01
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar

İZMİT'te bir iş yerinin çalışanları kardan gelin yaptı.

İZMİT'te bir iş yerinin çalışanları kardan gelin yaptı. Çalışanlar kardan geline kırmızı kurdele bağlayıp, para taktı.

?İzmit Sanayi Mahallesi'nde ısı yalıtım işi yapılan bir iş yerinin çalışanları, iş yerinin önünde kardan gelin yaptı. Yaklaşık 2,5 saatte tamamlanan kardan geline kırmızı kurdele takan çalışanlar, para takmayı da ihmal etmedi. Her yıl kardan adam yaptıklarını söyleyen iş yerinin müdürü Ahmet Karakoç, "Sürekli kardan adam olarak yapıyoruz. Bu sefer çalışan arkadaşlar, 'Kardan gelin yapın' dediler. Fikir böyle çıktı. Güzel de oldu. Yoldan geçenler fotoğrafını çekiyor. Yapmamız yaklaşık 2,5 saat sürdü. Açılışlarda kullandığımız kurdeleyi bulduk, onu beline bağladık. Bir arkadaşımız da takı taktı" dedi.

GENÇLER KENT MEYDANI'NDA KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Şehrin en büyük meydanı olan İzmit Kent Meydanı, beyaz örtü ile kaplandı. Kar topu oynayan ve kardan adam yapan gençler, meydanda doyasıya eğlendi. Arkadaşlarıyla meydanda eğlenen Erbil Enes Simooğlu, "Uzun zamandır kar yağmıyordu buraya. Kar yağınca içimiz şenlendi. Kardan adam yaptık. Bu pandemi döneminde bizim için güzel bir eğlence oldu" diye konuştu.


Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar
Yaptıkları 'kardan gelin'e kırmızı kurdele bağlayıp, takı taktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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