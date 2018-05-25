Yaptıkları Eşyalarla Hastanelerdeki Çocukların Yaşamına Dokunuyorlar

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki yurtlarda kalan kız öğrenciler, kurslarda yaptıkları çeşitli eşyaları yeni doğum yapmış annelere ve ihtiyaç sahibi çocuklara hediye ediyor.

Atakum ilçesindeki KYK İlkadım Kız Öğrenci Yurdu yönetimi, öğrencilerin ders ve sınav stresini atması amacıyla yurt binasında el beceri atölyeleri oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler, kurslarda çeşitli el sanatlarını öğrenip yaptıkları ürünleri çevrelerindeki insanlarla paylaşıyor.

Öğrenciler, yaptıkları battaniye, bez bebek, patik ile çeşitli oyuncakları hastanelerde ihtiyaç sahibi çocuklara ve yeni doğum yapmış annelere vererek onlar için bir şeyler yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Samsun KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendi kimliklerini bulabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri faaliyetler yapmayı önemsediklerini söyledi.

Açtıkları kurslarla öğrencilerin streslerini de atabilmesini amaçladıklarını belirten Kasapoğlu, "Yurtlarımızda kalan çocuklarımızı hayata hazırlamak, boş zamanlarını değerlendirmeleri için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Atölyelerinde öğrencilerden gelen teklifler doğrultusunda da kurs açtıklarına işaret eden Kasapoğlu, "Öğrencilerimiz burada yoğun ders programından az da olsa ayrılarak streslerini atıyor, el sanatlarını yapmayı öğreniyorlar." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin taleplerini de değerlendirdiklerine işaret eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, 'Hastanede ihtiyaç sahiplerinin yaralarına merhem olabilir miyiz?' diye bir fikir ortaya attı. Bunun üzerinde düşünerek yardıma muhtaç çocuklar için örgü bebek, battaniye yapımı için kurslar düzenledik. Öğrencilerimiz, hastanede kalan ve ekonomik durumu olmayan bebek ve çocuklar için battaniye, bez bebek, patik ile çeşitli oyuncaklar yaparak hediye ediyorlar."

Kasapoğlu, kurslarda yapılanların bir amaç için kullanılmasının ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Sevda Yavuz ise kurslar sayesinde hem el becerisini geliştirdiğini hem de ekonomik durumu iyi olmayan çocuklar için bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yurtta kalan Hacer İlhan da yaptığı bez bebeklerle çocukların hayatına dokunmanın çok anlamlı olduğuna dikkati çekti.