Yaptıkları canlı yayında "Devletin verdiği kurallara uymam" diyen 2 genç gözaltına alındı
Konya'nın Kulu ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uymayan 2 genç, yaptıkları sosyal medya canlı yayınından tespit edilerek, evlerinde gözaltına alındı.
14.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:02
Konya'nın Kulu ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uymayan 2 genç, yaptıkları sosyal medya canlı yayınından tespit edilerek, evlerinde gözaltına alındı.
Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Cumartesi günü sokağa çıkma yasağına uymayıp cadde üzerinde sosyal medyadan canlı yayın paylaşımı yapan Yunus K. ve video kaydını çeken Ufuk G'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda adresleri tespit edilen 2 genç, evlerinde gözaltına alındı.
Toplam 6 bin 300 lira para cezası kesilen şüpheliler, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA