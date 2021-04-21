Yaptıkları çalışmalarla köylerinin çehresini değiştirdiler

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü sakinleri, yaptıkları tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları ile köylerinin çehresini baştan aşağı değiştirdi.