AK Parti'nin yerel seçimlerde yeniden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği mevcut başkan Mehmet Sekmen, "Yaptığımız hizmetler yapacaklarımızın teminatı olacak. Şehrimizde sorunları da çözümlerini de biliyoruz." dedi.

Sekmen, beraberindeki AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin kendisini yeniden aday gösterdiğini hatırlatarak, buna katkı sunanlara teşekkür etti.

Belediye Başkanlığı için partisinin il başkanlığına resmi başvurusunu yaptığını anlatan Sekmen, ülkenin bir asra yakındır seçimlerle yöneticilerini tespit ettiğini ifade etti.

Sekmen, yerel seçimlerin ülke açısından önemli olduğuna işaret ederek, "Yerel seçimlerde bugüne kadar Erzurum, hep AK Parti'nin yanında ve sağ partilerle olmuştur. Bu seçimlerde MHP, bazı vilayetlerde aday göstermeyerek AK Parti'ye destek olacağını ifade etmiştir. Ben de huzurlarınızda başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere bütün MHP teşkilatına teşekkür ediyorum." dedi.

Seçimlerin hayırlı ve uğrulu olmasını dileyen Sekmen, şehrin güzelleşmesi ve modernleşmesine katkı sunmak amacıyla çalışacağını kaydetti.

Sekmen, yeni dönemde Erzurum'u geliştirip marka şehir yapma arzusunda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Allah güzel hizmetlere vesile kılarak halkımızın teveccühünü kazanmayı nasip etsin. Yaptığımız hizmetler, yapacaklarımızın teminatı olacak. Şehrimizde sorunları da çözümlerini de biliyoruz. Hem sorunlar, hem de çözümler projelendirildi. İnşallah kaldığımız yerden devam ederek bir şehirde neler yapılması gerekiyorsa hepsi yapılacak. Sadece Ezurum'da değil, bütün ilçelerde çalışmamız devam edecek."

Mehmet Emin Öz ise Sekmen'in resmi olarak partilerine başvuru yaptığını belirterek, bu sürecin hem şehir, hem de parti adına hayırlara vesile olmasını diledi.

Erzurum'un Osmanlı'dan bugüne kadar değer verilen, sembol şehir olduğunu anlatan Öz, şöyle konuştu:

"Erzurum'un Türkiye'deki seçimlerle ilgili tavrı, her parti tarafından önemsenmiştir. 2019 yerel seçimlerinde bundan önce olduğu gibi iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Türkiye'de yerel yönetimlerin tarihi çok eski. AK Parti hükümetleri dönemine kadar bugünkü çağdaş seviyede yerel yönetim anlayışı yoktu. Bu anlayış AK Parti ile hakikaten batılı ve modern anlamda yerel yönetimler geleneğiyle başladı. Bunun en iyi örneklerinden birisi Erzurum'da AK Parti döneminde sergilendi."

Öz, parti olarak Sekmen'e her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak, Erzurum'da aday göstermediği için MHP yönetimine ve bütün teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA