KÜTAHYA (Habermetre) - YAPTIĞIMIZ ALT YAPI ÇALIŞMALARI İLE KÖYLERİMİZDEKİ YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYORUZ Kütahya İl Özel İdaresi 2021 yılında yaptığı alt yapı yatırımları sayesinde köylerde yaşam kalitesini gözle görülür bir biçimde arttırdı. 2021 YILI ALT YAPI YATIRIMLARIMIZ 23 Adet İçme suyu isale hattının 21 adeti tamamlanırken, yapımı devam eden 2 adet işin de %95'i tamamlanmış durumda. 16 Adet içme suyu şebeke hattının 15'i tamamlanırken 1 adet işinde %60' ı tamamlandı. 16 Adet kanalizasyon çalışmasının 15'i tamamlanırken yapımı devam eden 1 adet kanalizasyon çalışmasının %60'ı tamamlanmış durumda. 8 Adet su deposu yapım işinin 6 adeti tamamlanırken 2 adetinin %50'si tamamlanmış durumda. 8 Adet su deposu onarım işinin 5 tanesi tamamlanmış olup 3 adetinin onarım işi %70 oranında tamamlandı. Fosseptik çalışmalarımız kapsamında 12 adet işin 11 adeti tamamlanırken 1 adet fosseptik çalışmamız da aralıksız devam ediyor. İçme suyu tesislerinin çalıştırılması amacı ile 14 Adet GES çalışmasının hepsi tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Şehir yaşamı ile köylerdeki yaşam kalitesi arasındaki makasın ortadan kalkması amacı ile yürüttüğümüz çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da ara vermeden sürdüreceğiz.

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