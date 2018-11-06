Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından "Yaptığım İşte En İyisiyim" projesi kapsamında piknik düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde çocuk ve gençlerin kişisel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini sağlıklı bir ortamda sürdürerek topluma faydalı bireyler olarak yetişmeleri amacı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Proje kapsamında saç bakımı ve yapımı kursuna devam eden katılımcıların moral ve motivasyonunun artırılması, farklı bir gün geçirerek kaynaşmalarının sağlanması amacıyla Uçmakdere Mahallesi yürüyüş alanında günübirlik piknik etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Polis Eşleri Derneği Başkanı Gökşen Aydın ve dernek üyeleri katıldı.