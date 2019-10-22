22.10.2019 12:47

Yaptığı tıraşla görenlerin yüreğini ağzına getirdi

Diyarbakırlı berber Mustafa Polatoğlu, seyir halindeki bir araçta, gözlerini kapatarak jiletle tıraş gerçekleştirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakırlı berber Mustafa Polatoğlu, seyir halindeki bir araçta gözlerini kapatarak tıraş gerçekleştirdi. Polatoğlu'nun jiletle yaptığı tıraş, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Diyarbakır'da yaklaşık 10 yıldır berber ustalığı yapan 32 yaşındaki Mustafa Polatoğlu, seyir halindeki bir pikabın kasasında ustura ile gözleri kapalı şekilde sakal tıraşı yaptı. Yürekleri ağza getiren Polatoğlu, risk alan kardeşi Erol Polatoğlu'nu tıraş ederek bir ilki gerçekleştirdi.

Yaptığı tıraş ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Mustafa Polatoğlu, büyük bir risk aldığını dile getirerek tıraşın, başarıyla sonuçlandığı için çok mutlu olduğunu aktardı. Polatoğlu, "Bu meslekte kendi adımıza sosyal medyada daha güzel platformlarda kendimizi göstermek için değişik videolarla Türkiye'de de bir aktivitenin olduğunu göstermek istiyoruz. Yaptığım bu proje dünyada hiç denenmemiş bir şey, çoğu ustanın tıraş koltuğunda sakal keserken yüzü kestiğini hepimiz iyi biliyoruz. Amacımız ülkemizde de güzel şeylerin olduğunu göstermek, başardığımı düşünüyorum ilk yapan benim. Bugünkü yaptığım iş çok riskliydi hem manevi anlamda hem iş anlamında, manevi anlamda yaptığım model benim kardeşimdi, iş anlamında ise ustura çok tehlikeli, şakası yok. Giden bir pikabın arkasında gözleri kapalı ustura ile sakal tıraşı yapmak büyük bir riskti. Kardeşim olunca risk daha da arttı, kalp atışlarımı ve ayakta durmayı kontrol edemedim, hem sakalı kesmek hem de onu kesmek baya bir riskti. Giden bir pikapta gözlerim kapalı ustura ile tıraş yaptığım doğrudur" dedi.

"Risk büyük ama duygusu mükemmel"

Mustafa Polatoğlu'nun kardeşi Erol Polatoğlu ise, ağabeyine her zaman güvendiğini söyledi. Erol Polatoğlu, "Kendisine güvenim en başından beri sonsuzdu, ölüm riski yüksek, ama karşımda olan kişi Mustafa Polatoğlu, güven sonsuz ve rahatım. Model olarak beni ilk seçtiğinde büyük bir gururlandım tabi ki de, basit bir şey değil ama Mustafa Polatoğlu ile pikap üzerinde tıraş olmak herkese nasip olmaz. Risk büyük ama mükemmel, başardı çok mutluyum. Bazen çukurlara girdiğinde sarsılıyordu ürkeme de olabiliyordu" diye konuştu.

Kaynak: İHA