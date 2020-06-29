Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
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Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu

Geçtiğimiz çarşamba günü eşi, çocuğu ve çocuğunun bakıcısıyla İstanbul'dan İzmir'e giden Alişan'ın aracı Manisa'da yaptığı kaza sonucu perte çıkınca, yeni araç için tercihi Volvo oldu.

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
29.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:46

Alişan, geçirdiği kaza sonucu cipi perte çıkınca hem kendisi hem de ailesinin güvenliği için trafik kazalarındaki güvenilirliği ile bilinen Volvo'ya yöneldi.

3 ARAÇ ALACAK

Ünlü şarkıcı, yeni tercihi olan markadan hem kendisine hem eşine hem de annesine alacak. Alişan 3 araç için 2 milyon lirayı ise gözden çıkardı.

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu

YENİ ARAÇLARIN PARASI SİGORTADAN

Öte yandan şarkıcının İstanbul-İzmir yolunda geçirdiği tehlikeli kaza sonucu aracının perte çıkması nedeniyle sigorta şirketinden 1 milyon liraya yakın tazminat alması bekleniyor.

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
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