YAPTIĞI KARDAN ADAMI, OTOMOBİLİN ÜZERİNDE GEZDİRDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YAPTIĞI KARDAN ADAMI, OTOMOBİLİN ÜZERİNDE GEZDİRDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde bir sürücü, bölgeye 29 yıl aradan sonra yağan kardan yaptığı kardan adamı, otomobilin üzerinde gezdirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir sürücü, bölgeye 29 yıl aradan sonra yağan kardan yaptığı kardan adamı, otomobilin üzerinde gezdirdi.

Yaptığı kardan adamı otomobilin üzerine koyan sürücü, "Karı bu sene görmek nasip oldu. Bir tane kardan adam yaptık, onu da gezdirelim dedik" diyerek güldü. Bu ilginç görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

YAPTIĞI KARDAN ADAMI, OTOMOBİLİN ÜZERİNDE GEZDİRDİ

YAPTIĞI KARDAN ADAMI, OTOMOBİLİN ÜZERİNDE GEZDİRDİ

YAPTIĞI KARDAN ADAMI, OTOMOBİLİN ÜZERİNDE GEZDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Antalya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title