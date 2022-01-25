YAPTIĞI KARDAN ADAMI, OTOMOBİLİN ÜZERİNDE GEZDİRDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde bir sürücü, bölgeye 29 yıl aradan sonra yağan kardan yaptığı kardan adamı, otomobilin üzerinde gezdirdi.

Yaptığı kardan adamı otomobilin üzerine koyan sürücü, "Karı bu sene görmek nasip oldu. Bir tane kardan adam yaptık, onu da gezdirelim dedik" diyerek güldü. Bu ilginç görüntü sosyal medyada paylaşıldı.