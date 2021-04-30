Yaptığı boyam şerbetini 28 yıldır satıyor
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Yaptığı boyam şerbetini 28 yıldır satıyor

İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Haberler | Ekonomi

Yaptığı boyam şerbetini 28 yıldır satıyor Meslektaşları hayatını kaybedince Adıyaman'da tek kaldı 28 yıldır boyam şerbeti satarak geçimini sağlayan Mahmut Vural, Adıyaman'ın tek meyan kökü şerbetçisi özelliğini de taşıyor.

Yaptığı boyam şerbetini 28 yıldır satıyor

Meslektaşları hayatını kaybedince Adıyaman'da tek kaldı

ADIYAMAN - 28 yıldır boyam şerbeti satarak geçimini sağlayan Mahmut Vural, Adıyaman'ın tek meyan kökü şerbetçisi özelliğini de taşıyor.

1993 Yılından bu yana meyan kökü ile yaptığı boyam şerbetini kent merkezinde satarak geçimini sağlayan Mahmut Vural, işlerinin oldukça güzel olduğunu ve Adıyaman halkının bu şerbeti oldukça çok sevdiğini söyledi. Boyam şerbetinin insan vücuduna oldukça faydalı olduğunu söyleyen Mahmut Vural, bekarken başlamış olduğu ve 28 yıldır devam ettirdiği bu iş sayesinde 3 çocuk okuttuğunu ve geçimini sağladığını söyledi. 2 Kilosunu 5 TL'den satan Mahmut Vural, boyam şerbetinin özellikle Ramazan aylarında daha da çok gittiğini vurguladı. Daha önceden Adıyaman'da kendisiyle beraber 2-3 kişinin daha bu işi yaptığını onların vefat etmeleri sonrası tek kaldığını da belirten Mahmut Vural, "Boyam şerbeti bizim Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden bir tanesidir. Oruç aylarında daha çok tüketiliyor. Bu insanın susuzluğunu gideriyor, tansiyon hastalarına, böbrek hastalarına, şeker hastalarına iyi geliyor. Her derde devadır yani. 1993-1994'ten bu yana bu işi yapıyorum" dedi.

Boyam şerbeti alan Adıyamanlı Ahmet Güngör ise, "Boyam şerbeti aldık iftardan sonra içmek için Genelde sahurda da içiyoruz, çok seviyoruz. İftardan sonra çok güzel gidiyor" diye konuştu.

Yaptığı boyam şerbetini 28 yıldır satıyor
Yaptığı boyam şerbetini 28 yıldır satıyor
Yaptığı boyam şerbetini 28 yıldır satıyor
Yaptığı boyam şerbetini 28 yıldır satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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