HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Yaprak toplayan çiftçilere korona virüs uyarısı

Yaprak toplayan çiftçilere korona virüs uyarısı
30.04.2020 22:57 | Son Güncelleme: 30.04.2020 23:00

Yaprak toplayan çiftçilere korona virüs uyarısı Alaşehir İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü ekipleri yaprak toplayan işçileri ve yaprak alım merkezlerini ziyaret ederek korona virüs hakkında bilgilendirmede bulunuyor Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarından taze yaprak toplayarak iç piyasaya...

Yaprak toplayan çiftçilere korona virüs uyarısı

Alaşehir İlçe Tarım ve orman Müdürlüğü ekipleri yaprak toplayan işçileri ve yaprak alım merkezlerini ziyaret ederek korona virüs hakkında bilgilendirmede bulunuyor

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarından taze yaprak toplayarak iç piyasaya süren üreticiler ve tarım işçileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çalıştıkları bağlarda ve yaprak alım merkezlerinde korona virüse karşı bilgilendirildi.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Alaşehir genelinde faaliyet gösteren çiftçilere ve tarım işletmelerine yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin önlemler bağlarda anlatılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Covid-19 tedbirleri broşürü de dağıtılarak çiftçilerin bilinçlendirilmesi sağlanıyor.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde faaliyet gösteren çitçilere, yaprak alım merkezlerine, bağlarda yaprak toplayan vatandaşlara ve tarım işletmelerine eldiven ve maske dağıtımı yapılarak yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alması gereken tedbirlere ilişkin önlemler anlatılıyor. Alaşehir'den değişik 30 yaprak alım merkezinden iç piyasaya günlük ortalama 30 kamyon yaprak gönderiliyor. Yaprak kalitesine göre 3 Lira 50 kuruş ile 5 TL arasında alıcı bulabiliyor.

Üreticilerden Kadriye Kökpınar, "Yaprak topluyoruz kurallara uyuyoruz, sağlığımızı koruyoruz. Hem kendi sağlığımızı koruyoruz hem de vatandaşımızın sağlığını koruyoruz." derken, bir diğer üretici Ayşegül Kara, "Yaprak bizim için geçim kaynağımızdır. Eldivenlerimizi takarak maskelerimizi takarak topluyoruz. Kendi sağlığımız için ve salgın hastalığı önlemek için sosyal mesafemizi koruyarak topluyoruz." dedi. Sena Kökpınar isimli üretici ise şunları söyledi: "Büyük şehirlerdeki insanlar dışarıya çıkmamaya gayret etsinler. Bu yaprak olmasa kimse evine yemek, ekmek götüremez. Biz dışarıya mecburiyetten dolayı çıkıyoruz. Elimizde eldivenimiz, yüzümüzde maskemiz var. Sosyal mesafeyi de koruyoruz."

Covid-19 ekibi kuruldu

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Güleç ise, bağlarda yaprak toplayan üreticilere seslenerek, "Hem kendi sağlığımız, hem de tüketicilerin sağlığı için korona virüs tedbirlerine uygun çalışalım, maskesiz eldivensiz yaprak toplamayalım. Alaşehir üzüm şehri. Çekirdeksiz Sultaniye Üzümünün üretiminin en yüksek olduğu ilçeyiz. Müdürlüğümüzce Covid-19 Mücadele ekibi kurduk. Ekiplerimiz her gün sahadalar. Çiftçilerimizin yanındalar. Ekiplerimiz yeni tip korona virüse karşı çiftçilerimizin alması gereken önlemleri detaylı bir şekilde anlatarak bilgilendiriyoruz. Çiftçilerimize maske ve eldiven dağıtımı yapılarak kişisel hijyen, dezenfeksiyon ve sosyal mesafe kuralları hakkında uyarılar ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Çiftçilerimizin yanında tarım işletmelerinde ve gübre-ilaç tarımsal ürün satan yerlerde de faaliyetlerimiz devam etmektedir. Buralarda bulaşma riskini en aza indirmek için kişisel temizlik, hijyen kuralları ve dezenfeksiyona dikkat edilmesi önerileri ve uyarıları yapılmaktadır. İşletmede çalışanlar arasında 2 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanması gerektiği, uygun giysi, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanılması hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Üreticilere yaprakların sağlıklı ve güvenli olması gerektiği, anlatılıyor." dedi.

"Amacımız hem üreticinin hem tüketicinin sağlığının korunması"

Yaptıkları çalışmalar hakkında bir değerlendirmede bulunan Güleç, "Bölgemizde yaprak üretimi başladı. Yaprak her geçen yıl önemli bir geçim kaynağı haline geliyor. Korona virüsü tedbirleri kapsamında kaymakamlığımızın sağlamış olduğu maske ve eldivenleri üreticilerimize dağıtıyoruz. Üreticilerimize teknik personelimiz tarafından bilgilendirme yapılıyor. Burada salgına karşı üreticimizin sağlığını tedbirleri alarak koruyoruz. Aynı zamanda tüketiciye de sağlıklı bir ürün ulaştırabilmek için tüm çabamızda ve gayretimizle çalışmaktayız. Buradaki temel amacımız korona virüs tedbirleri kapsamında hem üreticimizin sağlığını koruyarak hem de tüketiciye sağlıklı ürün ulaştırabilmemizdir." diye konuştu.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince çiftçilere dağıtılan bilgilendirme broşüründe, "Kimseyle tokalaşılmaması, her gün ateş ölçümlerinin yapılması, hastalık belirtisi gösterenlerin en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi, mutlaka maske kullanmaları ve sigara içmemeleri, sera, ahır, ağıl gibi faaliyet alanlarının sık sık havalandırılması, hayvanların temizliğine özen gösterilmesi, ortak alet ve makineler kullanılırken mutlaka koruyucu eldiven ve maske takılmalı. İş kıyafetleri, koruyucu eldiven ve maskeler asla başkalarıyla ortak kullanılmaması, tek kullanımlık maske, eldiven ve benzeri eşyaların poşete konarak çöpe atılması gerektiği ve iş kıyafetleri temizleyerek korunaklı bir yerde tutulması, bu kıyafetlerin 60 derecede normal deterjanla yıkanması" hakkında uyarılar yer alıyor.

Yaprak toplayan çiftçilere korona virüs uyarısı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Ekonomi
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı Ekonomi
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Ekonomi
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti Ekonomi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Ekonomi
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Ekonomi
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sibel Can Ebru Şallı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Türk Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: Yaprak toplayan çiftçilere korona virüs uyarısı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 23:12:10. #1.15#
title