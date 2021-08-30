Yaprak Sayar Konseri Bu Akşam Nevşehir Kalesi'nde

30-08-2021 12: 40: 12 4430 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen Yaprak Sayar konseri bu akşam saat 20. 30'da Nevşehir Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

30-08-2021 12: 40: 12 44

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen Yaprak Sayar konseri bu akşam saat 20. 30'da Nevşehir Kalesi'nde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (BAU MEDAM) ortaklığıyla Türk müziğinin eşsiz tınılarını ülkemizin mimari dokusunda iz bırakan tarihi mekanlarda birleştiren "İpek Yolu'nda Meşk" konserlerinin yeni durağı bu akşam Dünyanın en eski kaya oyma yamaç yerleşim merkezi Kayaşehir olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konser saat 20. 30'da başlayacak.

Klasik Türk Müziğinin yeni yıldızlarından Yaprak Sayar'ın sahne alacağı konserde ünlü sanatçıya kanunda Serkan Mesut Halili, viyolonselde Volkan Ertem ve neyde Ali Tüfekçi eşlik edecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, tüm Nevşehirlileri bu akşam düzenlenecek olan konsere davet etti.

Kaynak: Habermetre