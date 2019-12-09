Yaprak Çamlıca yeni teklisi ile üretimine devam ediyor :'hoşçakal'

09.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:06

Kendimden bir parça bildiğim her ne varsa sıkı sıkıya bağlanmış bir insan olarak veda etmek hep zor olmuştur. İncinsem de... İçimde dost mu düşman mı olduğunu bilmediğim biri sanki hep "vazgeçme, gitmesine izin verme" diye fısıldar durur kalbime. Belki de beni bu şarkıyı yapmaya iten, vedalaşmakla ilgili karanlık noktalarımdır. Gitmesini izleyemediğim için kalmasını dilediğim şeylerin yorduğu kalbimdir... Hoşçakal diyememenin verdiği ağır yüktür. Kim bilir belki de bu şarkıyla içimdeki "hoşçakal kapısı" aralanmıştır. Hoşçakal diyerek, belki de ilk kez kendimi seçmişimdir.'

Her şarkısıyla günbegün adını büyüten Almanya doğumlu Türk sanatçı Yaprak Çamlıca, yepyeni single'ı ile müzikal yolculuğuna devam ediyor. Söz ve müziği Yaprak Çamlıca'ya düzenlemesi Emre Barut'a ait Hoşçakaldijital müzik platformlarında yerini aldı.

Emre Aydın ve Kolpa ile yaptığı düetlerle geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran, tek yayınladığı şarkılarıyla da yerini sağlamlaştıran Yaprak Çamlıca, 'Hoşçakal'ın video klibini Ankara'da terk edilmiş eski bir evde Mustafa Soyer Yönetmenliğinde çekti.

Biyografi

Yaprak Çamlıca 1983 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İ.İ.B Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi.Yaprak Çamlıca ilk olarak Kalp Atışı dizisinde söz ve müziği kendisine ait olan Yüce İnsan şarkısını seslendirdi ve büyük beğeni topladı. 2017 yılında sözü ve müziği kendisine ait olan Bir Yerlerde ve Gurur adlı şarkılarını yayınladı. 2018 yılında yine sözü ve müziği kendisine ait olan Ölüm Kalım Meselesi isimli şarkıda Emre Aydın ile düet yapmıştır. Son olarak 2019 yılında Kolpa ile yaptığı 'Unutamadım' düetiyle birlikte müzik piyasasında yorumcu ve besteci kimliğini sağlamlaştırmıştır.

Kaynak: Bültenler