Yaprak Çamlıca yeni teklisi ile üretime devam ediyor
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Yaprak Çamlıca yeni teklisi ile üretime devam ediyor

Her şarkısıyla günbegün adını büyüten Almanya doğumlu Türk sanatçı Yaprak Çamlıca, yepyeni single'ı ile müzikal yolculuğuna devam ediyor

11.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:37
Yaprak Çamlıca yeni teklisi ile üretime devam ediyor

& ;Söz ve müziği Yaprak 'ya, düzenlemesi Emre Barut'a ait Hoşçakal& ; dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Emre Aydın ve Kolpa ile yaptığı düetlerle geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran, tek yayınladığı şarkılarıyla da yerini sağlamlaştıran Yaprak Çamlıca, 'Hoşçakal'ın klibini Ankara'da terk edilmiş eski bir evde Mustafa Soyer Yönetmenliğinde çekti.



Kaynak: Snob Magazin

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