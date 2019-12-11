Yaprak Çamlıca yeni teklisi ile üretime devam ediyor

11.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:37

& ;Söz ve müziği Yaprak Çamlıca'ya, düzenlemesi Emre Barut'a ait Hoşçakal& ; dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Emre Aydın ve Kolpa ile yaptığı düetlerle geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran, tek yayınladığı şarkılarıyla da yerini sağlamlaştıran Yaprak Çamlıca, 'Hoşçakal'ın video klibini Ankara'da terk edilmiş eski bir evde Mustafa Soyer Yönetmenliğinde çekti.





