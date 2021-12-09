Yaprağı dökülmüş elma ağacındaki elmalar ilgi odağı - Haberler
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Yaprağı dökülmüş elma ağacındaki elmalar ilgi odağı

Yaprağı dökülmüş elma ağacındaki elmalar ilgi odağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evin bahçesinde yaprakları dökülmüş, ancak dalından elmaları toplanmamış haldeki elma ağacının görüntüsü ilgi odağı haline geldi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evin bahçesinde yaprakları dökülmüş, ancak dalından elmaları toplanmamış haldeki elma ağacının görüntüsü ilgi odağı haline geldi.

Beyköy yolu üzerinde bulunan bir evin bahçesindeki yaprakları dökülmüş elma ağacının toplanmayan meyvelerin oluşturduğu ilginç görüntü yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.

Vatandaşlar," Allah vermiş, ama kul toplamamış" demekten geri kalmıyorlar. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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