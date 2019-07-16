Yapışık ikizler 55 saatlik ameliyatla ayrıldı

Yapışık ikizler 55 saatlik ameliyatla ayrıldı

İki yaşındaki Pakistanlı Sefa ve Merve isimli yapışık ikizler, İngiltere'nin başkenti Londra'da 55 saat süren ameliyatlarla birbirinden ayrıldı.

Yapışık ikizler 55 saatlik ameliyatla ayrıldı

Kafalarından bir birine yapışık iki yaşındaki Pakistanlı ikizler Sefa ve Merve, İngiltere'nin başkenti Londra'da 55 saat süren ameliyatlarla ayrıldı.

İkiz kızlar Sefa ve Merve, 100 kişilik bir ekiple birbirinden farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ameliyat geçirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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