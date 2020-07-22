Yapışık dördüz kedi yavrularına cerrahi operasyon Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde karın ve kuyruklarından yapışık olarak dünyaya gelen dördüz kediler, veteriner kliniğinde gerçekleştirilen operasyonla ayrılarak sağlığına kavuşturuldu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde karın ve kuyruklarından yapışık olarak dünyaya gelen dördüz kediler, veteriner kliniğinde gerçekleştirilen operasyonla ayrılarak sağlığına kavuşturuldu. Yapılan operasyonla birbirlerinden ayrılan dördüz kediler, kendi başlarına hareket etmeye başladı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde belediye ekiplerince bulunan yapışık doğmuş dördüz kedi yavruları, İnebolu'da veteriner kliniğine getirildi. Kuyruklarından ve karnından birbirine yapışık olan yavru kediler, veteriner hekim Muhammed Coduroğlu'nun yaptığı başarılı operasyonla birbirlerinden ayrıldı. Başarılı geçen operasyon hakkında bilgi veren Coduroğlu, "Dördü birbirine bağlanmış, karın duvarlarından birbirlerine yapışıktı. Birbirlerine yapışık olduğu için de yürüyemiyorlardı. Anne kedi belki daha önce doğum yapmış olabilir. Yapışık dördüzlerimizi ameliyatla lokal anestezi altında birbirlerinden ayırdık. Artık kendi başlarına yürüyebiliyorlar. Yavruları birbirinden ayırmak için birinin bir bacağının bir kısmını aldık. Ampute etmek zorunda kaldık. İş göremeyecek durumdaydı. Yavrular operasyonun ardından sağlıklarına kavuştuğu ve annelerinin sesine cevap vermeye başladı" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA