HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı'nın eşi doktor Sema Gölbaşı'nın yaklaşık 1,5 yıldır ekmeğini suyunu verip yakından ilgilendiği kedi, kuyruk ve karınlarından birbirlerine yapışık beşiz yavru dünyaya getirdi.

HAKKARİ Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı'nın eşi doktor Sema Gölbaşı'nın yaklaşık 1,5 yıldır ekmeğini suyunu verip yakından ilgilendiği kedi, kuyruk ve karınlarından birbirlerine yapışık beşiz yavru dünyaya getirdi. Beşizler veteriner kliniğinde yapılan operasyonla ayrılırken Dr. Gölbaşı, "Akşam işten dönerken doğum yapmış kedimin yavrularını yapışık halde kapımda gördüm. Meğerse onları ağzı ile tutup 3'üncü kattaki evimin kapısına taşımış" dedi

Hakkari Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Sema Gölbaşı, yaklaşık 1,5 yıl önce sokakta yaşayan dişi kedi ile yakından ilgilenmeye başladı. Dr. Gölbaşı, yaşadıkları binanın bodrum katına yerleşen kedinin her gün maması, suyu ve kumuyla yakından ilgilendi. Sevip, sahiplendiği kedisine de 'Fendy' ismini verdi. 'Fendy'in gebe olduğunu bildiği için de ziyaretlerini ve ilgisini her geçen gün artırdı. Dr. Gölbaşı, 3 gün önce de sabah iş yerine gitmeden önce yine 'Fendy'nin kaldığı bodrum katına inerek, suyunu, mamasını kontrol edip, kumunu değiştirdi.

SÜPRİZLE KARŞILAŞTI

Dr. Gölbaşı, akşam eve döndüğünde ise süprizle karşılaştı. Kedisi 'Fendy' ile kuyruk ve karınlarından birbirlerine yapışık 5 minik yavrusu ile 3'üncü kattaki kapısında karşılaştı. Yaşanan bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Dr. Gölbaşı, hemen Hakkari Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayarak haber verdi. Kısa sürede apartmana gelen görevliler, anne kedi ve yavrularını alarak veteriner kliniğine götürdü. Kuyruk ve karınlarından yapışık olan yavru beşizler, veteriner hekim Faysal Cindioğlu'nun 1 saat süren başarılı operasyonla birbirinden ayrıldı.

'BÜYÜK MUTLULUK YAŞADIM'

Operasyonun ardından sağlıklarına kavuşan yavru kediler, kendi başlarına hareket etmeye başlarken, Dr. Gölbaşı ise büyük mutluluk yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Sahiplendiğim bu kediye yaklaşık 1,5 yıldır bakıyorum. Hamile kaldığı süre zarfında kapıma geliyordu ben yemek su veriyordum. Yine sabah işe giderken bodrum katında yemeğini, suyunu, kumunu ayarlayıp öyle gittim. Akşam işten dönerken doğum yapmış kedimin yavruları yapışık halde kapımda gördüm. Meğerse onları ağzı ile tutup 3'üncü kattaki evimin kapısına taşımış. Ben de şaşkınlık içinde belediye ekiplerine haber verdim. ekipler alıp götürdüğü yavruları ameliyattan sonra sağlıklı bir şekilde bana teslim ettiler. Çok mutluyum. Apartman sakinleri de kedilerimi sevmişler bazen onlar da yemek veriyorlar" dedi.

Veteriner Cindioğlu da "Duyarlı bir vatandaş tarafından bize bir ihbar geldi. Biz de kısa sürede olay yerine gittik. Doğum yapmış kedinin 5 yavrusu birbirine yapışık olduğunu gördük. Kedileri anneleri ile beraber kliniğimize getirdik. Yaklaşık bir saatlik ameliyatın ardından başarılı bir şekilde sağlıklarına kavuşturduk. Şu an anne ve yavruların durumları iyi "diye konuştu.

HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Türker Ertürk Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Burak Sergen Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: HAKKARİ YAPIŞIK BEŞİZ KEDİLER OPERASYONLA BİRBİRİNDEN AYRILDI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:33:24. #1.15#

title