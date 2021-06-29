Yapımı Devam Eden Okullarımızda İncelemelerde Bulunuldu
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Yapımı Devam Eden Okullarımızda İncelemelerde Bulunuldu

Yapımı Devam Eden Okullarımızda İncelemelerde Bulunuldu
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakamımız Nazlı DEMİR; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet ALTINDAL ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet DEMİREL ile birlikte yapımı devam eden okullar ile yatırım programında yer alan 200 kişilik öğrenci pansiyonu, 6 derslikli anaokulu, 8 derslikli ilkokul ve 12 derslikli ortaokul...

Kaymakamımız Nazlı DEMİR; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet ALTINDAL ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet DEMİREL ile birlikte yapımı devam eden okullar ile yatırım programında yer alan 200 kişilik öğrenci pansiyonu, 6 derslikli anaokulu, 8 derslikli ilkokul ve 12 derslikli ortaokul için incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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