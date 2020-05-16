Yapımı 8 süren, iftar sofralarının vazgeçilmezi "Ramazan Keşkeği"
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Yapımı 8 süren, iftar sofralarının vazgeçilmezi "Ramazan Keşkeği"

Çorum'un İskilip ilçesinde yüzyıllardır yaşatılan Ramazan Keşkeği geleneği devam ediyor.

Yapımı 8 süren, iftar sofralarının vazgeçilmezi
16.05.2020 07:25 | Son Güncelleme: 16.05.2020 07:25

Çorum'un İskilip ilçesinde yüzyıllardır yaşatılan Ramazan Keşkeği geleneği devam ediyor.

Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi olan keşkek, iftarların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İskilip'in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları bu geleneğe şahitlik etmeye devam ederken, iftar saatinde fırınlara yoğun ilgi gösteriliyor. Geçtiğimiz yıllarda dolup taşan keşkek fırınlarında bu yıl sosyal mesafeye özellikle dikkat ediliyor.

UNESCO'nun 'somut olmayan kültürel miras' listesinde yer alan keşkeğin 8 saatlik lezzet yolculuğu iftar sofralarında sonlanıyor. İskilip Keşkeği'nin şöhretini artık neredeyse tüm Türkiye biliyor. İskilip'in özgü yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip Dolması'ndan sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği özelliğini de taşıyor. Keşkeğin bu kadar ilgi görmesi en çok fırın sahiplerine yarıyor. Yılda bir ay çalışan keşkek fırınları bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.

Keşkeğin İskilip için olmazsa olmazlarından birisi olduğunu dile getiren eğitimci Sabri Çiçekci, bunun bir yemek kültürü gibi düşünülmesi gerektiğini söyledi.

İskilip'in çok zengin ve farklı bir yemek kültürü olduğunu dile getiren Çiçekci, "İskilip'in yemekleri çok uzun süre pişer. Mesela meşhur dolmamız 12-13 saat sürüyor. Keşkeğimiz sabahtan akşama kadar. Bunun arkasından gelecek baklavamızda yine akşamdan sabaha kadar pişer. Anadolu'da bir çok ile ilçedeki yemek türlerine benzemez İskilip keşkeği. Bölgemizde bir çok ilde ve ilçede keşkek yapımı var. Ancak bizim keşkeğimiz çok farklı" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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