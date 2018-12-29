Yapımı 4 Saat Sürdü, Tamamlamak İçin Kar Yağmasını Bekliyor

Sivas'ta esnaflık yapan Murat Yıldırım, 4 saatlik çalışma ile şehrin sembollerinden olan 850 yıllık tarihi Çifte Minareli Medrese'yi kardan yapmaya çalıştı.

Sivas'ta bir kaç gündür aralıklarla yağan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Mevlana mahallesinde esnaflık yapan Murat Yıldırım ise Mevlana Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin önüne şehrin simgelerinden olan 850 yıllık tarihi Çifte Minareli Medresenin benzerini kardan yapmayı denedi. Yıldırım, 4 saatlik çalışma ile tarihi medresenin benzerinin bir kısmını tamamlamayı başardı. Ancak çevrede yeterli kar kalmayınca medrese yarım kaldı. Yıldırım, çalışmasını tamamlamak için yeniden kar yağmasını bekliyor. Vatandaşların ilgi odağı olan kardan Çifte Minareli Medreseyi görenler fotoğraf çekiyor.

Yıldırım, "Sivas'ımızın simgelerinden çifte minareyi yapmaya çalıştık. İnşallah benzemiştir. Kar biraz daha yağarsa diğer eksik taraflarını da tamamlayacağız. İnsanlardan da baya ilgi gördü. Görenler fotoğraf çekinmeye çalışıyor. Çocuklar daha fazla meraklı. 4 saat sürdü yapımı. Tek başıma yaptım." dedi.

Kardan yapılan Çifte Minareli Medrese'nin çok güzel olduğunu belirten Yunus Gül, "Burada güzelce bir Çifte Minareli Medrese yapmışlar. Tarihi bir eseri aynı şekilde göstermişler. Yapanların ellerine kollarına sağlık. Bende fotoğraf çektim"dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA