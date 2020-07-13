Yapımcı Zeynep Atakan, iyi yapılan her filmin yolunun açık olduğunu söyledi
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Yapımcı Zeynep Atakan, iyi yapılan her filmin yolunun açık olduğunu söyledi

Yapımcı Zeynep Atakan ile cast direktörü Harika Uygur, TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri"ne katıldı.

Yapımcı Zeynep Atakan, iyi yapılan her filmin yolunun açık olduğunu söyledi
13.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:15

Yapımcı Zeynep Atakan ile cast direktörü Harika Uygur, TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri"ne katıldı.

Elif Bereketli'nin moderatörlüğünde TRT 2'de yayınlanan etkinlikte, sinema sektöründe Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeler ve Türk sinemasının durumu konuşuldu.

Yakın zamanda Oscar Akademisi üyeliğine alınan Atakan, programda yaptığı konuşmada, kendisi için üyeliğin sürpriz olduğunu belirterek, "Başvuru yaptın mı? diye çok soruluyor. Hayır bir başvuru yapmadım. Zaten dünyanın hiçbir akademisinde başvuru yapılmaz. Genellikle onlar sizi davet eder. Bu Avrupa Film Akademisi'nde de, Asya Pasifik'te de böyle. Ben zaten 10 yılı aşkın süredir hem Avrupa hem Asya Pasifik Akademi üyesiydim ama açıkçası Oscar Akademisi'ni hiç bilmiyordum." dedi.

Atakan, film sektöründe yaratıcılığın önemine değinerek, "fırsat eşitliği" konusunda şunları söyledi:

"Yaratıcılık ciddi bir tekdüzelik içerisindeydi uzun bir zamandır. Kendi içinde dönüyordu. Yaratıcılık aslında zor zamanları çok seven bir yapı. O zamanlarda ortaya çıkıyor. Ama aynı zamanda bu fırsat eşitliği artık bütün dünyada konuşulur durumda. Yayıncı kuruluşlar tarafından, (geçmiş) bir zamanki bakış açısına yönelik 'Burada bir ayrımcılık olabilir.' diye filmlerin gösterilmediği bir döneme geldik. Akademinin de bu son seçimlerine baktığınız zaman bunların özellikle coğrafyalar bazında ele aldığını ve son dönemdeki hareketlerin endüstriyi olumlu etkileyeceğini düşünüyorum."

Birçok şeyin çok hızlı tüketildiğine dikkati çeken Atakan, "Bir film üzerine uzun uzun konuşulurken, bir sürü filmle (sektördeki) çeşitlilik artarken, aslında pek çoğunda aynı şeyi seyreder gibisiniz. Bütün dünyada dikkati ve algıyı yöneten çok fazla şey var. Etki alanı çok hızlı değişiyor. Bu dönüşüm içinde de bir yaratıcının, bir şeyi kendi içinde çok orijinal zannedip aslında (onun) hiç orijinal olmaması çok mümkün." ifadelerini kullandı.

"Oscar tek yol değildir"

Yapımcı Atakan, Türkiye'de sinema sektörüne desteğin son yıllarda arttığını kaydederek, "Son 5-6 yıla baktığımızda, fon ve destek konusunda epeyce gelişme var fakat üreten de çok arttı. Başvuru sayısı o kadar yüksek ki ne yapsanız, bir noktada birilerinin elenmesi gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

12 Punto gibi etkinliklerde yer almanın, sadece ödül almak anlamında değil kendini geliştirmek, dünyanın önemli isimlerine proje göstermek ve geri bildirim almak açısından da önemli olduğunu vurgulayan Atakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi yapılan her filmin yolu açıktır, ben size deneyimli bir yapımcı olarak bunu söyleyeyim. Eğer iyi ve sabırlı gidebiliyorsanız, her film kendi yolunu çok rahatlıkla bulur ve de Oscar tek yol değildir. Tamam biz Akademi üyesi olduk ama çok güzel yerler de var."

"Avrupa'daki birçok ülkeye göre çok gelişen bir sinemamız var"

Harika Uygur ise Oscar Akademisi'ndeki çeşitlilik konusuna işaret ederek, çeşitliliğin önce filmlerde başladığını söyledi.

Çeşitliliğin dünya sineması adına önemli olduğunu dile getiren Uygur, şu bilgileri verdi:

"Dünya sinemasının gelişmesi adına, özellikle kendi adımıza, bunu çok yararlı ve önemli görüyorum. Dünya, senaryoya, yeniliğe aç. Amerika'da da öyle. Senarist kıtlığı diye bir şeyden bahsedilmeye başladı. Konu kıtlığından... Dünyada artık pandemi üzerinde filmler yazılmaya başlayacak. Akademinin üye seçimleri de buna göre olmaya başladı."

Uygur, Türk filmlerinin bugüne kadar Oscar almasının politik sebeplerden kaynaklanmadığını altını çizerek, bir filmin Amerika'da vizyona girmesinin, oradaki dağıtımcısının ve tanıtımının bu noktada önemli olduğunu ifade etti.

Türk sinemasının çok ilerlediğine vurgu yapan Uygur, şunları aktardı:

"Bir sürü festival dolaşıyor, bir sürü insanla tanışıyoruz ve 'Ben müthiş bir Türk filmi izledim' diyenlerin sayısının arttığını görüyorum. Sinemamız çok gelişiyor. Bence Avrupa'daki birçok ülkeye göre çok gelişen bir sinemamız var. Çok desteklenmeye başladı. 12 Punto bu anlamda çok büyük bir değer katmaya başladı. Bir ülkenin televizyonu destekliyor çünkü, bu çok önemli."

12 Punto TRT Senaryo Günleri

Sinemacıları senaryo aşamasında destekleyerek projelerinin geliştirilmesine katkı sağlayan "12 Punto TRT Senaryo Günleri" 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, söyleşi ve paneller, çevrim içi eğitimler ve TRT 2'de özel yayınlar yapılacak.

İngiltere, İsveç, Almanya, İtalya, Fransa, Çekya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Katar ve İran'dan önemli sinemacıların katılacağı etkinlik, 18 Temmuz'da yapılacak kapanış ve ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: AA

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