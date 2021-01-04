Yapımcı Zeki Sincar 'Ceberruh'un vizyon ertelemesini duyurdu

Korku filmi severlerin merakla beklediği 'Ceberruh'un yapımcısı Zeki Sincar, filmin ikinci kez vizyon ertelemesi yaptığını duyurdu. Sincar, "Filmimiz ikinci kez koronavirüs tedbirlerine takıldı. Yeni vizyon tarihinin en kısa sürede sinema severlerle paylaşılacağını kamuoyuna saygıyla arz ederim" dedi.

Zeki Sincar'ın yapımcı, Buğra Kekik'in ise yönetmen koltuğuna oturduğu 'Ceberruh' filmi için vizyon ertelemesi haberi geldi. Vizyon tarihi duyurulduğundan beri korku filmi severlerin merakla beklediği film için vizyon ertelemesi yaptıklarını duyuran Sincar, "Maalesef filmimiz ikinci kez koronavirüs tedbirlerine takıldı. İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle sinema salonlarının kapalı kalacakları süre 1 Mart tarihine uzatıldı. Bu uzatma sebebiyle filmimizin vizyon tarihini revize etmek durumunda kaldık" açıklamasında bulundu.

"TEDBİRLERİ UYGULAMAK İÇİN AZAMİ GAYRETİ GÖSTERİYORUZ"

Dünyanın salgınla mücadele etmeye çalıştığı şu günlerde alınan tedbirleri uygulamak için azami gayret gösterdiklerini belirten Sincar, "Ancak sektör çok ciddi bir krizin eşiğine dayanmış durumda, salonların kapalı olduğu süreçte vizyona giremeyen filmler ertelemelere gidiyor. Aslında izleyici sayılarının verimli olacağına inandıkları sezonları da kaçırmış oluyor. Zaten sahada ve çekimlerde elimizden gelen en iyi tedbirleri almak maliyetlerimizi ciddi şekilde yükseltmişken, filmlerimizi izleyiciyle buluşturamamanın psikolojik baskısı da eklendiğinde omzumuzdaki yük git gide ağırlaşıyor" diye konuştu.

SİNEMACILAR DESTEK BEKLİYOR

Sinemaya gönül veren ve eserlerini beyaz perdede izleyiciyle buluşturma gayreti içinde olan sinemacılar olarak çözüm ve destek beklediklerine vurgu yapan Sincar, "Bu süreci en az zararla atlatabilmemiz bizlere verilecek desteğe bağlı. Dizi ve TV filmleri sektörü bile yayınları devam ettiği halde zorlanırken bizlerin sıkıntıları çok daha büyük hal alıyor. Devletin bu sürece ilişkin destekleri arttırması bizler için çok önemli. Ayrıca meslek birliğimizin de çalışmalar yapması ve filmlerimizi izleyiciyle buluşturmamız noktasında yeni çalışmalar yapması beklentisi içindeyiz" dedi.

SİNCAR'DAN DİJİTAL SİNEMA TALEBİ

Sürecin uzaması ihtimaline karşı meslek birlikleri yada bakanlığın oluşturacağı dijital bir platformun kendileri için önemli olacağını dile getiren Sincar, "Oluşturulacak dijital bir platform filmlerimizin mecra bulmasına imkan sağlayacaktır. Bu platform üzerinden oluşturulacak havuz üzerinden hem salon sahiplerine ve hem de yapımcılara verilecek paylarla şu süreçte hayatta kalmalarına imkan sağlamak mümkün olabilir. Bu benim fikrim ama tabi ki hem bakanlığımız ve hem de meslek birlikteliklerimizin yönetimleri çok daha iyi fikirler, projeler geliştirebilirler. Sonuç olarak mevcut şartlarda filmimizin vizyon tarihinin ertelendiğini ve yeni vizyon tarihinin en kısa sürede sinema severlerle paylaşılacağını kamuoyuna saygıyla arz ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı