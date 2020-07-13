Yapımcı, yönetmen Murat Uygur'dan Ayasofya açıklaması Yapımcı ve yönetmen Murat Uygur, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapımcı ve yönetmen Murat Uygur, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayasofya'nın zincirlerinin kırıldığını ifade eden yönetmen Murat Uygur, "29 Mayıs 1453'te, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldığında, Ayasofya yaralı Bizans askerlerinin, kadın ve çocukların sığınma yeriydi. 1 Haziran 1453'te İstanbul'daki ilk Cuma namazını burada kılan Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın Osmanlı yönetimi altında cami olarak hizmet vereceğini duyurdu. 1481'de ilk minaresi inşa edildi. 1847-1849 arasında yenilenme çalışmaları sırasında kapalı kalan Ayasofya, cami olarak son kez 1849'da açıldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ayasofya'nın zincirleri kırılmıştır. İnsanlığın mirası olan Ayasofya'yı korumak için elimizden geleni yapacağız. Fatih'in emaneti, fethin sembolü olan Ayasofya camii hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kararı veren Danıştay başkanı ve üyelerinin isimleri tarihe geçecektir. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve emeği geçen üyeleri tebrik ederim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA