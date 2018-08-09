Yapımcı Uğurlu: "Rol Senin, Oyuncu Olmak İsteyenleri Yarıştıracak"

Yaklaşık 8 yıldır Türk dizi ve oyuncularının başta Ortadoğu ülkelerinde tanıtılması için çalışmalar yapan yapımcı Savaş Uğurlu, TV ekranlarında 'Rol Senin' isimli bir yarışma programı düzenleyeceğini açıkladı.

Son yıllarda sayısı artan diziler ülke ekonomisine uluslararası platformlarda ciddi kazanç kapısı açtı. Yaklaşık 8 yıldır Türk dizi ve oyuncularının başta Ortadoğu ülkelerinde tanıtılması için çalışmalar yapan yapımcı Savaş Uğurlu, TV ekranlarında 'Rol Senin' isimli bir yarışma programı düzenleyeceğini açıkladı. Uğurlu, "Şu anda oyuncu olmayı bekleyen 2 milyon kişi var. Rol senin oyuncu olmak isteyenleri yarıştıracak" dedi.

Projeyi daha geniş kitlelere ulaştırmak için Rol Senin programını bir televizyon kanalında yayınlayacaklarını belirten Yapımcı Savaş Uğurlu, "Son yılların en gözde mesleklerinden biri olarak karşımıza çıkan oyunculuk, özellikle gençler arasında giderek yayılıyor. Genç kızlar ve erkekler televizyon ve sinema dünyasındaki insanların renkli hayatlarını gördükçe oyuncu olmaya özeniyorlar. Ancak, her mesleği herkesin yapamayacağı nasıl kabul edilmiş bir gerçekse her isteyenin de oyuncu olamayacağı bir gerçektir. Sadece güzellik ve yakışıklılık, ekran ışığına sahip olmak oyuncu olmak için yeterli değildir. Oyuncu olmak için de belirli kriterler vardır. Fakat bizler bunu tam anlamıyla anlatamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rol Senin, oyuncu olmak isteyenlere fırsat tanıyacak

Dizilerin ülke ekonomisine uluslararası alanlarda ciddi kazanç kapısı açtığını kaydeden Yapımcı Uğurlu, "Cast ajanslarına başvuranların ve ajanslara bağlı olmayan 2 milyona yakın oyuncu adayının olduğunu tahmin ediyoruz. Her gün oyuncu olmak için birçok farklı sektörden tarafımıza başvuru yapılıyor. Avukattan, ev hanımına, mühendisten öğretmene tesisatçıdan futbolcuya değişik mesleklerde çalışan kişiler reklam, sinema ve dizilerde rol almak için oyuncu ajanslarının ve bizlerin kapısını çalıyor. Hayallerini hedeflerini bunun üzerine kurup yüz binlerce kişi aradan sıyrılıp kalıcı oyuncu olmak için her gün çok ilginç ve yüzlerce mail fotoğraf alıyorum. Rol Senin, oyuncu olmak isteyenlere fırsat tanıyacak" dedi.

"Kadınlar erkeklerden daha çok meraklı"

Oyuncu olmak isteyen birçok insandan mailler aldığını da söyleyen Uğurlu, çok ilginç mesajlar aldıklarını belirterek, "Çok ilginç mesajları alıyoruz. Kendisini Kıvanç Tatılıtuğ'dan daha yakışıklı bulanlardan tutun, Kenan İmirzalıoğlu'ndan daha uzun boylu olduğunu söyleyenlere kadar. Fakat şunu diyebilirim, oyuncu olmak isteyenlerde yüzdelik hesaplama yapın derseniz kadınlar erkeklerden daha çok meraklı. Birçok başvuru talebi almamızı göz önüne alarak Rol Senin TV projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Ana jürisinde alanında çok önemli yapımcı, yönetmen, oyuncu, menajer, cast direktörü, köşe yazarının yer alacağı projemizde oyunculuğu gerçekten yapmak isteyen ve bu meslekte kalıcı olmayı hedefleyenlere sektörde köprü olacağız. Eğitimleri yoksa eğitim aldıracağız ve ülkemizin en önemli yapımcıları ile tanıştırarak önemli dizi, sinema, reklam da yer almalarını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

Uğurlu: "Rol Senin'e herkes başvurabilecek"

Kendisinde ekran ışığı gören ve ekranın büyüsüne inanan herkesin Rol Senin projesine başvurabileceğini kaydeden Savaş Uğurlu, şu ifadeleri kullandı: "Ekran oyuncusu olmak isteyen, bu işin eğitimini almak isteyen herkes projeye katılabilecek. Projeye katılımdan sonra profesyonel bir ön jüri tarafından değerlendirilecek olan katılımcılar önemli isimlerden oluşan ana jürimizin önünde canlı performans sergileyecekler. Bunun sonunda dereceye giren katılımcılarımız TV yapımlarında rol almak, TV oyunculuğu eğitimi almak gibi birçok sürpriz ile ödüllendirilecekler. Projeye katılım her yerden sağlanabilecek. Derece alacak olan oyuncu adayı arkadaşlarımız direk TV sektörünün öncü yapımcıları ile çalışma fırsatı bulacaklar. Ayrıca, bu alanda eğitim ve koçluk hizmetleri alacaklar. Oyuncu olmak isteyen birçok kişi rol bekliyor, seçmelere giriyor ve bazıları dizilerde rol alabiliyor. Amacımız bu kitleyi direk yapımcı ile buluşturmak ve yapımcıların, yönetmenlerin ihtiyacı olan şekilde eğitim vererek sektöre yeni yüz ki biz buna yeni yıldız diyoruz olarak kazandırmak". - İSTANBUL