Yapımcı Hasan Saltık yarın son yolculuğuna uğurlanacak
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Yapımcı Hasan Saltık yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Yapımcı Hasan Saltık yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Hasan Saltık'ın cenaze töreni yarın gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Hasan Saltık'ın cenaze töreni yarın gerçekleştirilecek.

Binden fazla albüme yapımcı olan müzik emekçisi Saltık, dün Bodrum'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmişti.

Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık'ın cenaze töreni, ailesi ve sevenlerinin katılımıyla yarın saat 13.00'te Kartal Cemevi'nde yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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