Yapılması planlanan Harran Devlet Hastanesinde imar plan değişikliği

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısının 4'üncü oturumunun 2022 plan ve bütçe görüşmelerinin de Harran İlçesinde yapılması planlanan devlet hastanesinin yapılabilmesi için İmar planı değişikliğine gidildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis toplantısının 4. oturumu Başkanvekili Ahmet Kaytan Başkanlığında yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı 4'üncü oturumunda 2022 yılı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İlçe belediyeler ile Şanlıurfa Su ve Kanal İşleri Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ)'nin 2022 yılı mali bütçeleri okunarak Plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Plan ve bütçelerin görüşüldüğü toplantıda Harran ilçesinde yapılması planlanan Devlet Hastanesinin imar planı değişikliği görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste plan ve bütçe görüşmelerinin yoğun bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, "Büyükşehir Belediye meclisimizin bu gün itibariyle kasım ayı dördüncüsünü gerçekleştirmiş olduk. İlçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ile ŞUSKİ Müdürlüğümüzün 2022 yılı bütçelerinin görüşüldüğü aydayız. Gündemimiz yoğun imar komisyonumuzda alınmış olan çok önemli kararlarımız var. Bunlardan en önemlisi Harran'da Devlet Hastanesinin yapılması için arkadaşlarımız çok ciddi bir değişikliğe imza attılar. Bu çalışmaya katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Harran'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki hafta ve ay sonuna kadar plan ve bütçe komisyonumuz çalışmalarını gerçekleştirecek" diye konuştu. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet