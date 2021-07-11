YAPILANDIRMADA YENİ FIRSAT

Yetkilileri, belediyemize olan borçların da kapsama gireceği yeni yapılandırma konusunda çağrıda bulundu.

Yetkilileri, belediyemize olan borçların da kapsama gireceği yeni yapılandırma konusunda çağrıda bulundu.

Yetkililerimiz, yürürlüğe giren yeni yapılandırma hakkında vatandaşa çağrıda bulundu.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililerimiz şunları dile getirdi: "Hükümetimiz tarafından alınan kararla uygulamaya girecek olan yeni yapılandırmadan belediyemize borcu olan vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Buna göre, belediyeye su, emlak, ilan-reklam, ÇTV, kira ve idari borcu bulunan vatandaşlarımız, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuruda bulunarak borçlarını yapılandırabilecekler. "

Kaynak: Habermetre