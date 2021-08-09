Yapılandırmada son tarih 31 Ağustos
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Yapılandırmada son tarih 31 Ağustos

Yapılandırmada son tarih 31 Ağustos
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Osmangazi Belediyesi, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun"dan yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Ağustosa kadar bu fırsatı değerlendirmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

Osmangazi Belediyesi, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun"dan yararlanmak isteyen vatandaşların 31 Ağustosa kadar bu fırsatı değerlendirmeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7326 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, Osmangazi Belediyesi'ne borcu vatandaşlara önemli oranda ödeme kolaylıkları sunuluyor. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olan yapılandırma dahilinde ilk vade tarihine kadar peşin ödeme halinde, gecikme faizinde yüzde 90'a varan indirim ve 18 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor. Vergi ve kaçak inşaat ile zabıta cezalarının yanı sıra 6183 sayılı amme alacakları kapsamında takipli alacakları kapsayan borçları yapılandırmak isteyen vatandaşlar, 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar Osmangazi Belediyesi'ne başvuruda bulunabilecek. Yapılacak düzenlemeyle, ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine, Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacak.

Kanundan faydalanacak vatandaşların, zabıta ve kaçak inşaat gibi idari para cezalarını peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirim uygulanacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu yapılandırma kanununun diğerlerinden en önemli farkı, idari para cezalarına taksitlendirme imkanı getiriyor olması. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir olacak şekilde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödenebilecek. Kanundan faydalananlar, yapılandırmanın ilk taksitini ise 30 Eylül 2021 tarihi Perşembe günü ödemeye başlayacak" dedi. - BURSA

Yapılandırmada son tarih 31 Ağustos
Yapılandırmada son tarih 31 Ağustos

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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