Yapılandırmada Son Gün 28 Şubat

SGK İl Müdürü Ünal Kaya, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırıldığı halde ödenmesi gereken tutarları süreci içinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenlerin, ihlale neden olan tutarları 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödemeleri halinde kanundan yararlanmaya devam edeceklerini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, İŞKUR Samsun İl Müdürü Haşim Meydan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürü Tekin Balcı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır'ın da bulunduğu ziyarette Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya, 7143 sayı Kanun'a göre peşin ya da taksitli yapılandırılan prim borçlarını zamanında ödemeyenlere bir fırsat daha tanındığını kaydetti.

Son gün 28 Şubat

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırıldığı halde ödenmesi gereken tutarları süreci içinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenlerin, ihlale neden olan tutarları 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödemeleri halinde kanundan yararlanmaya devam edeceklerini belirten Ünal Kaya, "Buna göre 7143 sayılı Kanun ile 2018 Mart ve önceki aylara ilişkin borçlarını yapılandıran paydaşlarımız, yapılandırmalarının bozulmasına sebep olan taksitlerini 28 Şubat 2019 tarihi sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırmaları devam edecektir. Aralık 2018 ve Ocak 2019 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin son ödeme süresi de 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatılmıştır" dedi.

"Gecikme cezası yok, gecikme zammı yok"

Ödemelerini 28 Şubat 2019 tarihi sonuna kadar yapanların, 7143 sayılı Kanun'un getirdiği avantajlardan yararlanmaya devam edeceğini belirten Kaya, "Buna göre, işverenlerimiz 'borcu yoktur' belgesi alabilecek, istihdam teşviklerinden faydalanabilecekler. Genel Sağlık Sigortası kapsamında kurumumuza borcu bulunan sigortalılarımız da 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait GSS borçlarını 28 Şubat 2019 tarihi sonuna kadar gecikme cezası ve gecikme zammı olmadan ödeyebileceklerdir" diye konuştu.

Fırsat değerlendirilmeli

Ünal Kaya şunları söyledi:

"Primlerini kendi ödeyen 4-b (Bağ-Kur), Ek-5, Ek-6,2925 tarım, ay içerisinde 30 günden az çalışan isteğe bağlı sigortalılar, 5/g gibi sigortalıların 7159 sayılı kanunla eklenen Geçici 2. Maddeden faydalanabilmek için 'talepte bulunma şartı' arandığından öncelikle Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Paydaşlarımız, 7159 sayılı Kanun kapsamında sunulan bu fırsatı değerlendirmek ve daha detaylı bilgi almak üzere kurumlarımıza bekliyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İHA