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Yapılandırmada Son Gün

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Yapılandırmada Son Gün

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak ve belediyemize olan Su, Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam, Eğlence Vergisi ücret ve idari para cezası borçlarınızı yapılandırmak için öngörülen başvuru...

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak ve belediyemize olan Su, Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam, Eğlence Vergisi ücret ve idari para cezası borçlarınızı yapılandırmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bir ay uzatılmıştı. Bu çerçevede Yapılandırma Kanunu'ndan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü (bugün) mesai saati bitimine kadar Belediyemize başvuruda bulunmaları gerekiyor.

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