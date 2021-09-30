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Yapılandırmada son gün!

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Yapılandırmada son gün!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki Kanun ile ilgili olarak başvuruların bugün son günü olduğunu hatırlatarak; vatandaşları il müdürlüklerine beklediklerini söyledi.

KAYSERİ (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül; 7326 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki Kanun ile ilgili olarak başvuruların bugün son günü olduğunu hatırlatarak; vatandaşları il müdürlüklerine beklediklerini söyledi.

SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül; yapılandırma başvurularında son tarih bugün olduğunu, vatandaşların saat 23: 59'a kadar başvurularını yapabileceklerini söyledi. İl müdürlüklerindeki ilgili personellerin görevinin başında olduklarını, bizzat gelemeyecek olan vatandaşların ise internet üzerinden başvurularını yapabileceklerinin altını çizen Hasgül; "Bilindiği üzere 7326 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2021 yılı Nisan ayı öncesine ait prim alacakları, idari para cezaları, iş kazasından kaynaklı rücu alacaklarımız bu kapsamda takip ve tahsil edilmektedir. Bu noktada son başvuru tarihimiz 30 Eylül'dür, bugün son gündür. Vatandaşlarımızın bugün 23: 59'a kadar bütün sosyal güvenlik merkezlerimiz ve il müdürlüklerimizin açık olacağını duyurmak istiyorum. İlgili personellerimiz görevinin başında olacak. Vatandaşlarımız; eğer isterlerse e-sigorta kanalıyla veya e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Bu kapsamda kendilerine ciddi avantajlar sağlanmaktadır. Yapılandırmamızın sonunda vatandaşlarımızın ilk taksiti ödemesi durumunda 'borcu yoktur' yazısı alabilecekler. Yapılandırma kapsamında herhangi bir teminat istemeyeceğiz. Dana öne alacaklardan dolayı yapılan hacizler de ödeme nispetinde kaldırılacaktır. Vatandaşlarımızın bu avantajlardan faydalanmalarını önemle talep ediyorum. Çünkü bu avantajlar bir daha çıkmayabilir. Gecikmeksizin vatandaşlarımızı il müdürlüklerimize bekliyoruz, gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımıza da internet üzerinde başvuruyu yapabileceklerini önemle hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Yapılandırmada son gün!

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