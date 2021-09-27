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YAPILANDIRMADA SON 4 GÜN

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YAPILANDIRMADA SON 4 GÜN

YAPILANDIRMADA SON 4 GÜNHendek Belediyesi 7326 sayılı kanun kapsamında belediyeye borcu olan mükelleflerin, borçlarını yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihinin 30 Eylül Perşembe günü mesai bitimiyle sona ereceğini hatırlatarak vatandaşları tekrar uyardı.

YAPILANDIRMADA SON 4 GÜN

Hendek Belediyesi 7326 sayılı kanun kapsamında belediyeye borcu olan mükelleflerin, borçlarını yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihinin 30 Eylül Perşembe günü mesai bitimiyle sona ereceğini hatırlatarak vatandaşları tekrar uyardı.

30 EYLÜL SON GÜN

Hendek Belediyesinden yapılan açıklama şu şekilde; 7326 sayılı "Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükümleri" yürürlüğe girmesinin ardından borcu olan vatandaşlara borç yapılandırma da son günün 30 Eylül olduğunu duyurdu. Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "Belediyemize borcu bulunan mükelleflerimiz, 30 Eylül 2021 tarihi mesai bitimine kadar Teknik Hizmetler Binasında yapılandırılabilecektir" denildi.

ONLİNE ÖDEME

Mükellefler "https://webportal. hendek. bel. tr" adresi üzerinden belediyemize gelmeden borçlarını yapılandırıp, dilerseler ödeme yapılabilecekler. Vatandaşlarımız Online olarak Sicil, TC Kimlik veya Vergi Numarası ve belirledikleri şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

PEŞİN ÖDEMEDE KOLAYLIK

İlk taksit ödeme süresi de 30 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor. Yapılandırılan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak. Fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizinin yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. İdari para cezalarında ise yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde, fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.

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