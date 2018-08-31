Yapılandırmada Ödeme Süresi Uzatıldı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihinin uzatıldığını açıkladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün hem yapılandırma ilk taksit ve peşin ödemelerinin hem de cari dönem ödemelerinin son günü olması nedeniyle yaşanan yoğunluğun tahsilat sistemlerinde teknik arızalara neden olduğu bildirildi. Yaşanan arızanın vatandaşların mağduriyetine yol açmaması bakımından yapılandırmadan yararlananların ilk taksit ödemeleri ve peşin ödemeleri ile cari dönem ödemelerinin son ödeme tarihinin 7 Eylül 2018 Cuma günü 23.59'a kadar ertelendiği kaydedildi.

(Yağmur Yıldız/İHA)