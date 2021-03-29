Yapılandırma yaptıranlara 31 Mart uyarısı

Sosyal güvenlik prim borcu yapılandırması ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, borç yapılandırmasında bulunanlara 31 Mart 2021 tarihine dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Sosyal güvenlik prim borcu yapılandırması ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, borç yapılandırmasında bulunanlara 31 Mart 2021 tarihine dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

"7256 sayılı yasa ile sosyal güvenlik prim borcu, işsizlik prim borcu ve idari para cezası borçlarında çok ciddi kolaylıklar getirildi" diyen SGK İl Müdürü Hasgül, "Özellikle idari para cezalarının borç aslının %50'sinin silinmesi, gecikme zamlarında büyük indirimler yapılması bu yapılandırma yasasının en büyük artılarından birisidir. Bu yasadan faydalanmak için başvuruda bulunan vatandaşlarımızın başvuru şartından sonra en önemli husus ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir" diyerek şu uyarılarda bulundu:

"İlk iki taksit veya peşin ödemede yapılandırılan tutar 31 Mart 2021 tarihine kadar ödenmezse yapılandırmanın bozulduğunu üzülerek belirtmeliyim. Bu tarihe kadar ödenmediği takdirde yapılandırma bozularak kişinin borcu yapılandırma öncesi duruma gelecektir. Bugüne kadar gelir testi yaptırmayan vatandaşlarımız 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırmaları halinde gelir testi sonucuna göre Genel Sağlık Sigortası durumu belirlenecektir. Gelir testine giren vatandaşımızın gelir seviyesi asgari ücretin üçte birinin altında çıkması durumunda tüm borçları silinip primleri devlet tarafından karşılanacaktır. Genel Sağlık Sigortası borcu olan vatandaşlarımız ise 30 Nisan 2021 tarihine kadar ana borcun tamamını ödemesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası ve zammı silinecektir. Bu yüzden vatandaşlarımız yapılandırma ile gelen avantajları kaçırmamaları adına yasayla belirlenen sürelere dikkat etmelidir" - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı