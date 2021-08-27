SGK yapılandırma son gün! Yapılandırma uzatıldı mı? E-Devlet BağKur yapılandırma!

Vergi yapılandırması hakkında gündeme gelen son detaylar sonrası "Yapılandırma uzatıldı mı?" sorusunun yanıtı merak edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası konu hakkında detaylar da araştırılan konulardan. e-Devlet Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? Borç yapılandırma nasıl yapılır? SGK prim borcu, KYK, Vergi borç yapılandırma başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, hangi borçları kapsıyor? E-Devlet BağKur yapılandırma! SGK yapılandırma son gün!

Yapılandırma uzatıldı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" hükümlerinden yararlanmak için son tarih ise 31 Ağustos olarak duyurulmuştu. E-Devlet BağKur yapılandırma! SGK yapılandırma son gün!

YAPILANDIRMA UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başvuru ve ödeme süresi 1 ay uzatılmış oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

VERGİ YAPILANDIRMA TARİHİ SON GÜN NE ZAMAN?

Vergi yapılandırmasına dair yeni detaylar aktarıldı. Resmi Gazete kararına göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.

Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigortası primleri, Bağ-Kur'luların dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar yapılandırılacak.

İLK TAKSİT 31 EKİM'DE ÖDENECEK

Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül 2021'den 31 Ekim 2021'e uzatılmış oldu.

3.5 MİLYON KİŞİ YARARLANDI

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamındaki imkanlardan yararlanmak için şu ana kadar 3,5 milyon mükellef başvuruda bulunurken, 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 liralık alacak yapılandırıldı.

BAŞVURULAR NASIL, NEREYE YAPILIR?

İşverenler e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik merkezlerine, Bağ-Kur sigortalıları ve primlerini kendileri ödeyenler e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik merkezine başvurabilir. Genel Sağlık Sigortası borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı yok.-

ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME NASIL İŞLEYECEK?

Alacaklar gecikme cezası, zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenecek. Peşin ödemede yüzde 90'ı, iki taksitle ödemede yüzde 50'si silinecek. Taksitli ödemede ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapılabilecek. Taksit sayısına göre güncellenecek tutar şu katsayılara göre belirlenecek: "6 eşit taksit için (1.09), 9 eşit taksit için (1.135), 12 eşit taksit için (1.18), 18 eşit taksit için (1.27).

BAĞ-KUR BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 30 Eylül'e kadar ödeyememeleri veya yapılandıramamaları durumunda 30 Nisan'dan önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurulacak. Prim borçları silinecek. Faaliyetlerine devam edenlerin sigortalılıkları 1 Mayıs itibarıyla başlatılacak.

İLK ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN OLACAK?

Sigorta primi, işsizlik sigortası primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

36 AYDA ÖDEME İMKANI



Yapılandırmadan yararlananlara; borçlarını 2'şer aylık periyotlarla ve 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğiyle ödeyebilme imkânı veriliyor. Vatandaşlar, vade farkını ödemek suretiyle bu seçeneklerinden birini seçebiliyor. 18 ay taksit seçeneğini tercih edenler, borcunu 36 ay içerisinde ödüyor.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR

Yapılandırma kapsamında değerlendirilen birçok borç kalemi bulunuyor.

Bunlar şöyle sıralandı:

Genel Sağlık Sigortası primleri, Sigorta primleri, İşsizlik Sigortası primleri, 30 Nisan ve öncesi işlenen fiillere ilişkin (trafik gibi) idari para cezaları,

İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası hâlinde doğan alacaklar, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, öğrenci kredileri gibi birçok borç, yapılandırma kapsamında değerlendiriliyor.